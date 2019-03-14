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В "Оскарі" відбулася прем'єра "Пригоди Мії і білого лева"

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13 березня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Smart Plaza ) відбулася прем'єра пригодницького фільму "Пригоди Мії і білого лева".

Першими стрічку оцінили Поліна Логунова, Анастасія Даугуле, Геннадій Попенко, В'ячеслав Соломка, Яна Клочкова та багато інших.

В "Оскарі" відбулася прем'єра "Пригоди Мії і білого лева"
В "Оскарі" відбулася прем'єра "Пригоди Мії і білого лева"
В "Оскарі" відбулася прем'єра "Пригоди Мії і білого лева"
В "Оскарі" відбулася прем'єра "Пригоди Мії і білого лева"
В "Оскарі" відбулася прем'єра "Пригоди Мії і білого лева"
В "Оскарі" відбулася прем'єра "Пригоди Мії і білого лева"
В "Оскарі" відбулася прем'єра "Пригоди Мії і білого лева"
В "Оскарі" відбулася прем'єра "Пригоди Мії і білого лева"

Про фільм:

Одинадцятирічна Мія разом з батьками перебралася з дощового Лондона в жарку Африку на деякий час через роботи батька. Тут у них є ферма, де вони доглядають за тваринами. Тільки ось Мія зовсім не любить тварин, їй немає до них діла. Але один звір її все-таки підкорив. Його звуть Чарлі. Він – білий лев. Коли вони познайомилися, Чарлі був ще зовсім маленьким левеням. Три роки дівчинка і звір росли разом, стаючи справжніми друзями. На жаль, батька мало цікавлять ці дивовижні взаємини доньки з левом – він бачить в Чарлі тільки тварина, яке небезпечно для його родини і якого можна непогано продати. Мія не дасть одного в образу – вони втечуть в заповідник, де лев буде в безпеці.

Український трейлер

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