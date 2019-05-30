У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Рокетмен"

2 8 травня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) перебуваючи лась гала-прем'єра фентезійного байопіку "Рокетмен".

Пер вимі стрічку побачили Гарік Корогодський, Дмитро Шуров, Річард Горн, Соня Плакидюк, Вікторія Смеюха (НеАнгели), Руслан Багінський, Жан Гріцфельдт, Ірина Данилевська, Яна Алтухова, Олена Лавренюк, Монро, Ірина Заря, Яна Клочкова, Андрій Ковальов (Brunettes Shoot Blondes), група [O], Валерія Толочина, Лавіка, Тетяна Терехова та багато інших.

Про фільм:

Як одному соромливому хлопцеві на ім'я Реджинальд Дуайт здійснити свою мрію і стати всесвітньо відомим? Він собі часто задавав це питання, на який одного разу йому все-таки дали відповідь – потрібно просто вбити невдахи в собі і почати жити по-справжньому. Всю свою юність хлопець був дуже сором'язливим, вчився грати на піаніно. Пізніше він відкрив в собі ще й талант до написання пісень – але ось бути головною зіркою завжди боявся. Коли ж Реджі вирішив поміняти своє ім'я на псевдонім Елтон Джон, все змінилося. Його поведінка, екстравагантні образи, всесвітньо відомі пісні і, що найголовніше, шоу – ось заради чого будуть ходити глядачі. Це історія людини, якого знають в кожній країні на нашій планеті.

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Рокетмен" стартує з 6 червня.

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