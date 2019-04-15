У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Код Червоний"

10 квітня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) перебуваючи лась гала-прем'єра шпигунського трилера "Код Червоний".

Першими стрічку побачили Дар'я Коломієць, Ганна Жижа, Анастасія Даугуле, Соломія Вітвіцька, Мирослава Ульянина, Данило Бєлих, Соня Кей, Роза Аль-Намрі, Наталія Кудряшова, Брати Шумахери, Ілля Кваша, Іван Пилипець та багато інших.

Про фільм:

Шпигуни існують не тільки в фільмах, а й у реальному житті навколо нас. Звичайно ж, ніхто про них не повинен знати, адже все їхнє існування оточене таємничістю. Джоан Стенлі залишила свої молоді роки далеко позаду – але яка цікава життя у неї була в той час! Дівчина навчалася в Кембриджі, що для представниці її статі було вже досягненням. Одне речення роботи змінило її життя. Джоан була дуже близько біля створення першої атомної бомби – і цією інформацією вона ділилася десятиліттями з радянським урядом. Не заради грошей або влади – Джоан хотіла, щоб на всій планеті не правили країни, а правил світ

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Код Червоний" стартує c 18 квітня.

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