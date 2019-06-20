У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Історія іграшок 4"

19 червня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) перебуваючи лась гала-прем'єра анімаційного пригоди – "Історія іграшок 4".

В українському дубляжі приєдналися і українські зірки: Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA і Григорій Решетник. Олександра Зарицька дебютувала в дубляжі як нова героїня – - офіцер Смішанка Мак-Веснянка, а Григорій Решетник озвучив батька головної героїні Бонні.

.

Пер вимі стрічку побачили група Kazka, Григорій Решетник, Н ікіта Дод ри н ін, Даша Квіткова, Олена Бурба, Христина Бобкова, Євген Янович, Дмитро Дір, Алла Мартинюк, Дмит рий Водовозов (Антіт е ла), Андрій Кіше, Сергій Костецький і багато інших.

Про фільм:

У кого у кого, а у іграшок завжди знайдеться работка. Дітворі завжди потрібні всякі дрібниці для розваг, які навіть для цього не призначені були. Базз Лайтер, Вуді і всі їхні друзі ще сумують за своїм минулим господині Енді, яка пішла в коледж. Але і маленька Бонні їх не ображає. Дівчинка зовсім недавно пішла в садок, де знайшла собі нових друзів і улюблену іграшку – і це ложко-вилка. І його це дуже зачіпає, адже він призначений для їжі, а не для ігор. Коли сім'я Бонні переїжджає, вилка вирішила втекти. Ковбой Вуді не може залишити дівчинку без улюбленої іграшки, тому кинувся за нею. Це буде велика пригода.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!