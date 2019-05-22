"Одразу кидається в очі!" Інженер ЧАЕС вказав на ляпи HBO з "Чорнобилем"

У серіалі "Чорнобиль" від HBO є багато невідповідностей із реальними подіями 1986 року.

Таку думку OBOZREVATEL висловив заступник головного інженера об'єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС Сергій Кондратенко. "Одразу ж впадає в очі безліч невідповідностей. Наприклад, у тому, що стосується випробувань, дій персоналу, куди заходили працівники, що робили тощо", — зауважив він.

Кадр з серіалу "Чорнобиль" від HBO Сегодня

Водночас він назвав і низку плюсів серіалу. Так, за словами інженера, "сцена з приїздом комуністичних вождів правильно передає те, що відбувалося. Дійсно масштаби аварії та її факт ретельно намагалися приховати, людей залякували. Справді приховували, що є бункер, захисна споруда".

На його думку, для авторів серіалу було важливіше не пояснити "суть технічних проблем", яка "вже давно відома", а зробити розважальний продукт. "Розважальну роль серіал відіграє. Його дійсно цікаво дивитися. Сценарій непоганий", — визнав інженер.

Що стосується об'єктивної інформації про ліквідацію аварії на Чорнобильській АЕС, то "є документальні фільми, створені в Україні, в яких про ті події розповідали ліквідатори перших днів після аварії, пожежні", — нагадав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 серія серіалу "Чорнобиль" з'явилася в мережі 6 травня 2019 року.

Він складається з п'яти серій і розповідає про аварію на Чорнобильській АЕС в 1986 році та спроби з'ясувати її причини.

Дозиметрист, один із ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС Леонід Сєдов заявив про низку неточностей, які присутні в серіалі.

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