ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/кінопрем'єри

"Одразу кидається в очі!" Інженер ЧАЕС вказав на ляпи HBO з "Чорнобилем"

1.3тЧитати матеріал російською

У серіалі "Чорнобиль" від HBO є багато невідповідностей із реальними подіями 1986 року.

Таку думку OBOZREVATEL висловив заступник головного інженера об'єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС Сергій Кондратенко. "Одразу ж впадає в очі безліч невідповідностей. Наприклад, у тому, що стосується випробувань, дій персоналу, куди заходили працівники, що робили тощо", — зауважив він.

Кадр з серіалу

Кадр з серіалу "Чорнобиль" від HBO

Сегодня

Водночас він назвав і низку плюсів серіалу. Так, за словами інженера, "сцена з приїздом комуністичних вождів правильно передає те, що відбувалося. Дійсно масштаби аварії та її факт ретельно намагалися приховати, людей залякували. Справді приховували, що є бункер, захисна споруда".

Новини
Чорнобильська трагедія: 33 роки аварії на ЧАЕС

На його думку, для авторів серіалу було важливіше не пояснити "суть технічних проблем", яка "вже давно відома", а зробити розважальний продукт. "Розважальну роль серіал відіграє. Його дійсно цікаво дивитися. Сценарій непоганий", — визнав інженер.

Що стосується об'єктивної інформації про ліквідацію аварії на Чорнобильській АЕС, то "є документальні фільми, створені в Україні, в яких про ті події розповідали ліквідатори перших днів після аварії, пожежні", — нагадав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 1 серія серіалу "Чорнобиль" з'явилася в мережі 6 травня 2019 року.

  • Він складається з п'яти серій і розповідає про аварію на Чорнобильській АЕС в 1986 році та спроби з'ясувати її причини.

  • Дозиметрист, один із ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС Леонід Сєдов заявив про низку неточностей, які присутні в серіалі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивТелесеріал "Чорнобиль"Чорнобильська зона
Місце
УкраїнаЧорнобиль
Тег
Чорнобильська АЕС
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки