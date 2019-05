"Це неправда!" Ліквідатор аварії на ЧАЕС вказав на брехню HBO з "Чорнобилем"

Знімати фільми про катастрофу в Чорнобильській АЕС повинні українці, а не іноземці, які уявляють все занадто перебільшено.

Таку думку про серіал "Чорнобиль" від HBO висловив дозиметрист, один із ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС Леонід Сєдов, передає "Страна".

"Таке відчуття, що серіал "Чорнобиль" знімали за мотивами "Підслухано в курилці". Чесне слово, я б його не дивився, якби ви не попросили. Серіал треба було назвати не "Чорнобиль", а "Монстри". Найстрашнішим монстром у серіалі зобразили владу Радянського Союзу, і тільки потім саму аварію", — сказав чоловік.

"Чорнобиль" "Амедіатека"

За словами ліквідатора, під час катастрофи ніхто "не кидався підлеглими".

"Є техніка безпеки, згідно з якою директор атомної станції та начальник зміни першими повинні перевірити, що трапилося. Жоден начальник не пошле в осередок пожежі на АЕС нижчого інженера. Як я сам чув від працівників ЧАЕС, керівництво станції навпаки намагалося убезпечити працівників", — додав Сєдов.

Також ліквідатор сказав, що історія про роботу на ліквідації за великі гроші — брехня.

Здебільшого зйомки проходили у Вільнюсі Кадр із серіалу "Чорнобиль"

"Це неправда! Про гроші тоді й мови не було. Я, як і багато ліквідаторів, приїхав добровільно, інших на ЧАЕС послали у відрядження. Але в усіх нас був патріотизм і героїзм. Ми хотіли допомогти. Мені здається, серіал знімали люди, які надивилися документальних фільмів, а решту придумали самі. Тому я б не радив його дивитися. Якщо вже робити фільм, то я вважаю, що його повинні знімати наші, українці, а не хтось там з-за кордону, хто не знає, що ми їмо, де ми спимо і як", — зазнаив Сєдов.

Четвертий епізод серіалу Чорнобиль, який отримав назву "Щастя всього людства" (The Happiness of All Mankind), вийде на екрани 27 травня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 серія з'явилася в мережі 6 травня 2019 року. Серіал складатиметься з п'яти серій, розповість про аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році і спроби з'ясувати її причини.

2 серія "Будь ласка, зберігайте спокій" (Please Remain Calm) вийшла в ефір 13 травня.

3 серія "Відкрийся, земля" (Open Wide, O Earth) з'явилася в мережі 20 травня.

