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18 лютого • оновлено в 16:41
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Фільм із Зеленським потрапив під заборону в Україні: в Держкіно озвучили рішення

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Державне агентство України з питань кіно заборонило демонстрування і розповсюдження на території країни п'яти фільмів. До списку потрапила стрічка за участю Володимира Зеленського.

Зокрема, в перелік картин, заборонених в 2019 році для показу та розповсюдження на території України потрапив фільм "8 перших побачень" (2012), в якому одну з головних ролей зіграв Зеленський, повідомляється на сайті Держкіно.

Причиною заборони стала участь в стрічці російської актриси Катерини Варнави, так як вона внесена до переліку осіб, котрі створюють загрозу нацбезпеці України.

Фільм "8 перших побачень" з Володимиром Зеленським

Фільм "8 перших побачень" з Володимиром Зеленським

oKino.ua

Зеленський також є одним з продюсерів і сценаристів даного фільму.

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Під заборону, на підставі закону про "Про кінематографію" та наказів Міністерства культури "Про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці", потрапили й фільми "Мачете" (2008 р, США), через те, що там знімається американський актор Стівен Сігал, і "Бешкетники з Тімпельбаха" (2008 р, Франція), через те, що там знімався французький актор Жерар Депардьє.

Крім того, на підставі рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів були заборонені дві російські стрічки: "Я так не думаю" (реж. Д.Даніелян 2017 г.) і "Стріла" (реж. Є. Нікітін, 2017 р).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Державному агентстві України з питань кіно озвучили список фільмів, які потрапили під заборону. До нього увійшло 139 картин, більшість – російського виробництва.

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Автор
Єва Романова
Особи
Жерар Депард'є Стівен Сігал Володимир Зеленський Катерина Варнава
Теги
Держкіно кіно українське кіно
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Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Комментарии на сайте не модерированы ....какие же вы ПРИДУРКИИИИИ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы, вам скоро показывать нечего будет, кроме комедий про вoйну
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