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7 листопада • оновлено в 15:28
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Эти комики могут рассмешить даже Зеленского

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Да, эти ребята стали вдохновением для многих молодых юмористов. Причем не только актеров, но и стендап-комиков. Едкие шутки, неподдельный артистизм и притягательность — эдакий знак качества.

Времена меняются, и далеко не каждый смеется над шутками Джорджа Карлина или Луи Си Кея. Гораздо проще получить позитивные эмоции от просмотра хорошей комедии с любимым актером. Поход в кинотеатр или домашний киновечер — совершенно неважно. Главное — от души посмеяться здесь и сейчас.

Некоторым нравится неповторимая актерская игра, кому-то гораздо милее испытать удовольствие от шуток на грани фола. Да, юмора на злобу дня наши герои не дарят. Но в их профессионализме не стоит сомневаться ни на секунду.

Мы решили рискнуть и сравнить пятерку лучших комедийных актеров современности. Их юмор обожает вся планета, каждый из них стал кумиром миллионов. Один из героев нашего сравнения сумел рассмешить Владимира Зеленского, нарисовав его в паре с Дональдом Трампом.

Эти комики могут рассмешить даже Зеленского

Так что смотрите наш обзор лучших комиков и высказывайте свое мнение. Возможно, один из этих красавцев скоро получит "Оскар"!

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