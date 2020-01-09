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9 січня • оновлено в 17:53
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Если плыть по течению, судьба пошлет вас в Мандалу

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Вам наверняка казалось, что вы проживаете каждый день по одному и тому же скучному сценарию. Дом-работа, дом-работа… Это не прекращается никогда. И вот вы уже присоединились к многотысячной армии тех, кто привык плыть по течению. Ваша жизнь стремительно и беспросветно катится в известном направлении.

Так произошло и с репортером Филом Коннорсом, который уже третий год подряд приезжает в небольшой городок Панксатони на празднование Дня Сурка. Привычный сценарий поездки откровенно наскучил мужчине. Он без особого энтузиазма снимает репортаж из городской площади, после чего отказывается развеяться с коллегами на праздничном балу. Фил делает все возможное, чтобы поскорее вернуться домой.

Однако произошло то, чего он не ожидал. А решить появившуюся проблему можно только единственным путем — пересмотреть взгляды на жизнь. Удастся ли это сделать уставшему от мира репортеру? Узнаете в комедии Гарольда Рамиса "День Сурка".

Если плыть по течению, судьба пошлет вас в Мандалу

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