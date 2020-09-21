Еммі-2020: озвучені переможці престижної премії

У Лос-Анджелесі (США) відбулася 72-а церемонія вручення головної телевізійної премії року "Еммі".

Нагородження пройшло в онлайн-форматі. Кожен з претендентів на статуетку отримав офіційне запрошення на віртуальну подію. Ведучий Джиммі Кіммел і деякі гості перебували в спортивному комплексі "Стейплс-центр", проте більшість номінантів приймали нагороди просто з дому (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, нагороду в головній категорії – "Кращий драматичний серіал" – отримав серіал "Спадкоємці". Він розповідає про літнього власника великої медіакомпанії та його чотирьох дітей, троє з яких щосили прагнуть стати його наступником.

Кращим актором в драматичному серіалі став Джеремі Стронг за роль в "Спадкоємцях", а Зендая з "Ейфорії" стала кращою акторкою. Кращими акторами другого плану в драмсеріалі стали Біллі Крудап ("Ранкове шоу") і Джуліа Ґарнер ("Озарк").

Тріумфатором в категорії "Комедійний серіал" став "Шіттс Крік", який отримав дев'ять рекордних статуеток. Так, робота визнана кращим комедійним серіалом року, актори Кетрін О'Хара і Юджин Леві названі кращою актрисою і кращим актором за роль в "Шіттс Крік". А син Юджина Ден Леві та Ені Мерфі стали кращими акторами другого плану.

У категорії "Кращий міні-серіал" перемогли "Хранителі". Кращим головним актором міні-серіалу став Марк Руффало ("Я знаю, що це правда"). А Реджина Кінґ отримала нагороду як краща актриса міні-серіалу за роль в "Хранителях".

Як повідомляв OBOZREVATEL, асоціація телевізійних критиків США назвала найкращі серіали року. Вони були обрані в рамках щорічної премії TCA Awards, що присуджується за видатні досягнення в галузі телебачення.