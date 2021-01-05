Експерти назвали найкращі фільми жахів 2020 року

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Кіно
2,0 т.
Експерти назвали найкращі фільми жахів 2020 року

Експерти американського журналу Variety оприлюднили список найкращих фільмів жахів 2020 року. У переліку опинилася безліч відомих картин.

Усього до рейтингу ввійшли 18 фільмів. До трійки лідерів потрапили кінострічки "Пекло по сусідству", "Моє волосся хоче вбивати" і "Чистота крові". Про це повідомляє видання Variety.

Крім того, кіноексперти виділили фільми на тему самоізоляції: "Під водою", "Сторожка", "Хто не сховався", "У чужій шкурі" і "Реліквія".

Також до рейтингу потрапили стрічки "Ґретель і Гензель" – про відьму і голод та "Його будинок" – про подружжя з Південного Судану.

"Ґретель і Гензель"

Додамо, що серед відомих картин популярними виявилися "Людина-невидимка", "Астрал. Онлайн", "Я подумую з усім цим покінчити" і багато інших.

"Моє волосся хоче вбивати"

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