Драма "Життя прекрасне" на СТБ підкорила українців: де дивитися всі серії онлайн

Український телеканал СТБ представив гучну прем'єру – серіал "Життя прекрасне", який з перших серій полюбився глядачам.

Перші серії вийшли в ефір у середу, 29 квітня. По буднях о 20:15 на СТБ виходить по дві серії. OBOZREVATEL розповідає, про що серіал "Життя прекрасне" і де дивитися онлайн всі серії (відео опубліковані в кінці матеріалу).

Серіал "Життя прекрасне" Тeleportal.ua

Про що серіал "Життя прекрасне"

Серіал "Життя прекрасне" розповідає історію про кохання, розставання і пошуки себе.

Головна героїня мелодрами Світлана – звичайна домогосподарка. Вона пішла з університету після другого курсу, щоб присвятити своє життя чоловікові та новонародженій дочці. Минуло двадцять років, і почуття між подружжям охололи. Чоловік Світлани зустрів іншу жінку і подав на розлучення.

У житті Світлани настала чорна смуга. Їй 43 роки, і при цьому у неї немає досвіду роботи. Жінка залишилася без засобів до існування. Її дочці Олені 19 років, дівчина вчиться на денному відділенні університету, тому теж не може знайти роботу на повний день.

Кадр з серіалу "Життя прекрасне" YouTube

У Свєти є подруга Міла, яка намагається довести Світлані, що після розлучення життя тільки починається. Міла щосили намагається "розворушити" подругу. Заради цього вона навіть затягує подругу-тихоню в клуб.

В ролях: Анна Міклош, Андрій Чернишов, Костянтин Стрельников, Дмитро Ульянов, Марія Клімова, Ксенія Лукьянчикова, Аліса Лукшина, Максим Самчик, Влада Дедкова, Наталя Доля

"Життя прекрасне": виконавиця головної ролі Ганна Міклош Тeleportal.ua

Серіал "Життя прекрасне": де дивитися всі серії онлайн

Чуттєва мелодрама "Життя прекрасне" виходить на СТБ у будні о 20:15. У середу, 29 квітня глядачам були показані 1 і 2 серії. У четвер вийдуть 3 і 4 епізоди.

Всі серії "Життя прекрасне" можна подивитися онлайн після телевізійного показу на офіційному сайті каналу СТБ, а також на сервісі "Телепортал ".

Чи будуть опубліковані серії на відеохостингу YouTube – невідомо. Там ви можете дивитися онлайн всі серії в скороченому варіанті.

"Життя прекрасне": 1 серія дивитися онлайн

"Життя прекрасне": 2 серія дивитися онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, український телеканал СТБ презентував медичну гостросюжетну мелодраму "Акушерка".

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