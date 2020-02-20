Їй був рік, коли Абдулов помер: як виглядає 13-річна донька легенди кіно СРСР

Основне сценічне і екранне амплуа знаменитого радянського і російського актора Олександра Абдулова – герой-коханець. Таким він був і в реальному житті. В свою чергу, шанувальниці зірки не давали йому проходу.

У пресі писали про численні романи Олександра, який, за словами колег і друзів, виділявся романтичним, поривчастим характером. Спокійне сімейне життя було не для нього.

Перша сім'я Абдулова

Свою першу дружину Ірину Алфьорову актор зустрів на знімальному майданчику фільму "З коханими не розлучайтеся". Так сталося, що драматичні стосунки героїв перенеслися в реальність. Багато в країні в той час говорили, що Абдулов і Алфьорова – найкрасивіша радянська пара.

До зустрічі з Олександром у Ірини був роман з бізнесменом-іноземцем Бойко Гюровим, від якого вона завагітніла. Ці відносини привели до народження дівчинки Ксенії, яку згодом удочерив актор. Для Абдулова Ксюша залишалася близькою і рідною людиною до самої його смерті.

Рідних дітей до моменту знайомства з Алфьорової він ще не встиг завести.

Ксенія Алфьорова

Ксенія Алфьорова закінчила Школу-студію при Московському художньому академічному театрі. У фільмах вона почала зніматися з середини вісімдесятих років. Чоловіком Ксенії став її колега Єгор Бероєв, на заміжжя з яким вона отримала благословення свого прийомного батька.

Ірина Алфьорова, Олександр Абдулов, Ксенія Алфьорова

У 2007 році в їхній родині народилася дочка Євдокія. Зараз Ксенія разом з чоловіком займається благодійністю в рамках власного фонду "Ми є".

Абдулов надавав Ксенії підтримку і після розлучення з її матір'ю. Дочка присвятила батькові документальну стрічку "Вигадник".

Варто зазначити, що її батьки одружилися в церкві і навіть після розставання формально перебували в шлюбі. Причиною розвалу їх сім'ї деякі називають надмірну влюбчивість Абдулова.

Дочка Юлії Машиною, Євгенія

Свою другу дружину Юлію Машину актор зустрів абсолютно випадково. У 2005 році вони летіли на Камчатку і їх місця виявилися поруч.

Олександр Абдулов і Юлія Машина

У той час у дівчини був високопоставлений, молодий, багатий, люблячий чоловік-інтелігент, але після зустрічі з Абдуловим Юлія від нього пішла і поїхала до батьків до Одеси, куди за нею відправився Олександр.

Після спільного святкування Старого Нового року вони вирішили, що будуть разом. Абдулов, як ніби-то, народився заново. Він знову знайшов сенс життя.

Олександр Абдулов забирає доньку з пологового будинку

У 2007 році в їхній родині народилася дочка Євгенія. На жаль, її батька не стало, коли дівчинці не виповнилося і року. Актор помер від важкої онкологічної хвороби.

Сьогодні, вже майже дорослій Жені подобається співати, танцювати і малювати. Вона освоїла гру в більярд і любить рибалити. Також дівчинка веде свій блог на YouTube. Також Євгенія вчиться в театральній школі-студії і твердо має намір стати актрисою.

Відомий вітчизняний режисер Алла Сурікова запросила дочку Абдулова на одну з ролей в свій фільм "Любов і сакс", в якому її екранним партнером став Максим Аверін.

Позашлюбний син

За словами товариша Олександра Абдулова, його колеги Георгія Мартиросяна, якось Шура розповів йому про своє позашлюбного сина. Коли актор тільки закінчив театральний інститут, то почав зустрічатися з красунею Танею, але цей роман не був довгим.

Пізніше Олександр її знову побачив удвох з хлопчиком і дізнався, що це його син, але визнавати його Абдулов так до самої смерті і не захотів, а мати дитини не наполягала.

Пізніше журналісти провели власне розслідування і з'ясували, що мова може йти про танцівницю Тетяні Лейбель, яка виїхала з країни. Спочатку вона жила в Ізраїлі, а згодом – в Канаді.

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