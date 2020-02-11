Дорослі діти померлих легенд: як виглядають спадкоємці Дедюшка, Бодрова, Цоя та інших

Фанати легенд, які померли, часто навіть не замислюються про те, як справляються з цією втратою сім'ї загиблих зірок. Як їх діти переживають втрату близької людини і чи обрали той самий шлях, що і їх батьки? Як вони виглядають зараз і на що живуть?

OBOZREVATEL вирішив про це дізнатися і розповісти про долі спадкоємців загиблих акторів Олександра Дедюшка, Сергія Бодрова, співака Віктора Цоя та інших.

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Донька Олександра Дедюшка

Олександр Дедюшко був улюбленцем мільйонів телеглядачів. У той час, він не тільки був самим затребуваним російським актором, але і одним з найталановитіших артистів.

Дедюшко загинув, коли йому було 45 років, разом з другою дружиною і сином, в результаті автокатастрофи. Але у нього залишилася дочка від першого шлюбу – Ксенія. Вона дуже любила свого тата і навіть зараз важко переживає цю втрату.

Коли Олександра не стало, його родичі швидко поділили його спадщину між собою, а ось перша дружина Людмила і донька Ксенія відмовилися в цьому брати участь. Його дочці зараз 28 років, вона виросла неймовірною красунею і дуже схожа на батька.

Актрисою, як тато, дівчина не стала. Але знайшла себе в газовій сфері. Зараз, вона успішно розвиває свою кар'єру і своє особисте життя вважає за краще не афішувати. Нам залишається тільки чекати і спостерігати в соціальних мережах за її успіхами.

Дочка і син Володимира Турчинського

З моменту смерті відомого шоумена і бодібілдера Володимира Турчинського пройшло 10 років. Спорт і правильний спосіб життя супроводжували зірку всю його життя. Його сім'я важко пережила смерть актора і їхнє життя розділилося на "до" і "після". Зараз дружина Володимира не тільки активно займається саморозвитком, а й знаходить час для головної мети-виховання доньки.

Дочки артиста в цьому році виповнилося 19 років. Вона успадкувала від батька завзятість, тому закінчивши школу з відзнакою дівчина вирішила виконати свою мрію і полетіла в Китай підкорювати модельні подіуми. "Впоратися з втратою батька мені допомогла робота, а не тренінги та релігія", — зізналася дівчина.

По стопах батька пішов його син про першого шлюбу – Ілля. Чемпіону Москви з армрестлінгу – зараз 32 роки. Ілля працює кінологом.

Діти Сергія Бодрова

Минуло вже 18 років з того дня, як людина, відразу став "Братом" для всіх, не повернувся зі зйомок. Він безслідно зник в Кармадонській ущелині на Кавказі. За офіційною версією, Бодров загинув через зсув льодовика.

У Сергія залишилася вдова Світлана та діти – дочка Ольга та син Олександр. Вони ведуть непублічний спосіб життя, відмовляються від інтерв'ю і від будь-якого згадування глави сім'ї в цілому. Дочка Ольга пішла по стопах батька і вчиться в театральному інституті.

У своєму мікроблозі в Instagram вона виставляє кадри навчального процесу і ділиться своїми враженнями. Світлана вже знялася у фільмі "Калашников" сценаристом якого є батько актора – Сергій Бодров-старший. Син зірки Бодрова, Олександр навчається в старших класах, йому 17 років. Саша любить історію і думає вступати на історичний факультет.

Син Віктора Цоя

Лідер групи "Кіно" Віктор Цой загинув в автокатастрофі в Латвії 29 років тому - 15 серпня 1990 року. Зі спогадів його дружини відомо, що Віктор дуже любив свого сина (Олександра), але рідко з ним бачився. Адже більшу частину свого часу він проводив на концертах і на репетиціях.

Після смерті музиканта жінка зробила все, щоб захистити сина від преси і фанатів. У 2005 році вона померла від раку. Зараз синові Цоя - 34 роки. Сам же Олександр зізнався, що тільки до 25 років змирився зі знаменитістю свого батька і нарешті зрозумів, що має право на "окрему життя", яка нікого не стосується.

З віком він почав брати участь в проектах, які пов'язані з творчість батька, тому що навчився жити зі своєю біографією. У 2017 році, напередодні свого 32-річчя, Олександр Цой представив публіці сингл свого нового сольного проекту "Ронін" – пісню "Шепіт", а через місяць побачив світ і міні-альбом. До речі, Олександр розповідав, що взяв псевдонім Молчанов, щоб послабити увагу до своєї персони. Він не міг спокійно займатися музикою, оскільки знову ж його розглядали тільки як сина легендарного Віктора Цоя. Олександр зізнавався, що йому важко було це прийняти.

Дочка і син Мурата Насирова

Відомий музикант загинув в ніч на 20 січня 2007 року. Його тіло виявили під вікнами власної московської квартири. Точна причина смерті артиста так і залишилася з'ясованою. У Насирова залишилися дружина і двоє дітей. Коли з їх зоряним батьком сталася трагедія, вони були маленькими. Зараз спадкоємці зовсім дорослі. Дочки артиста Лії 23 роки, а синові Якимові - 19 років.

Про спадкоємця Насирова до недавнього часу не було нічого чутно. Близько оберігали дітей співака від сторонніх очей.

Лише недавно стало відомо, що Аким пішов по стопах батька і вибрав професію музиканта. Він професійно грає на саксофоні. А ось Лія, хоч і закінчила музичну школу, але пов'язувати свою долю зі сценою не стала. Вона вибрала професію економіста.

Однак у Лії є всі задатки, щоб побудувати успішну музичну кар'єру - з дитинства вона займається вокалом, грає на фортепіано, освоює бас і акустичну гітару. Дівчина зізналася, що просто не може жити без музики. В її плей-листі є й пісні батька, в основному ті, про яких мало хто знає. Насирова мріє попрацювати над невиданими композиціями Мурата і сподівається, що друзі співака їй в цьому допоможуть.

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