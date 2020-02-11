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11 лютого • оновлено в 11:04
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Дорослі діти померлих легенд: як виглядають спадкоємці Дедюшка, Бодрова, Цоя та інших

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Фанати легенд, які померли, часто навіть не замислюються про те, як справляються з цією втратою сім'ї загиблих зірок. Як їх діти переживають втрату близької людини і чи обрали той самий шлях, що і їх батьки? Як вони виглядають зараз і на що живуть?

Дорослі діти померлих легенд: як виглядають спадкоємці Дедюшка, Бодрова, Цоя та інших

OBOZREVATEL вирішив про це дізнатися і розповісти про долі спадкоємців загиблих акторів Олександра Дедюшка, Сергія Бодрова, співака Віктора Цоя та інших.

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Донька Олександра Дедюшка

Олександр Дедюшко був улюбленцем мільйонів телеглядачів. У той час, він не тільки був самим затребуваним російським актором, але і одним з найталановитіших артистів.

Дорослі діти померлих легенд: як виглядають спадкоємці Дедюшка, Бодрова, Цоя та інших

Дедюшко загинув, коли йому було 45 років, разом з другою дружиною і сином, в результаті автокатастрофи. Але у нього залишилася дочка від першого шлюбу – Ксенія. Вона дуже любила свого тата і навіть зараз важко переживає цю втрату.

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Коли Олександра не стало, його родичі швидко поділили його спадщину між собою, а ось перша дружина Людмила і донька Ксенія відмовилися в цьому брати участь. Його дочці зараз 28 років, вона виросла неймовірною красунею і дуже схожа на батька.

Актрисою, як тато, дівчина не стала. Але знайшла себе в газовій сфері. Зараз, вона успішно розвиває свою кар'єру і своє особисте життя вважає за краще не афішувати. Нам залишається тільки чекати і спостерігати в соціальних мережах за її успіхами.

Дочка і син Володимира Турчинського

Дорослі діти померлих легенд: як виглядають спадкоємці Дедюшка, Бодрова, Цоя та інших

З моменту смерті відомого шоумена і бодібілдера Володимира Турчинського пройшло 10 років. Спорт і правильний спосіб життя супроводжували зірку всю його життя. Його сім'я важко пережила смерть актора і їхнє життя розділилося на "до" і "після". Зараз дружина Володимира не тільки активно займається саморозвитком, а й знаходить час для головної мети-виховання доньки.

Дорослі діти померлих легенд: як виглядають спадкоємці Дедюшка, Бодрова, Цоя та інших

Дочки артиста в цьому році виповнилося 19 років. Вона успадкувала від батька завзятість, тому закінчивши школу з відзнакою дівчина вирішила виконати свою мрію і полетіла в Китай підкорювати модельні подіуми. "Впоратися з втратою батька мені допомогла робота, а не тренінги та релігія", — зізналася дівчина.

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По стопах батька пішов його син про першого шлюбу – Ілля. Чемпіону Москви з армрестлінгу – зараз 32 роки. Ілля працює кінологом.

Дорослі діти померлих легенд: як виглядають спадкоємці Дедюшка, Бодрова, Цоя та інших

Діти Сергія Бодрова

Минуло вже 18 років з того дня, як людина, відразу став "Братом" для всіх, не повернувся зі зйомок. Він безслідно зник в Кармадонській ущелині на Кавказі. За офіційною версією, Бодров загинув через зсув льодовика.

Дорослі діти померлих легенд: як виглядають спадкоємці Дедюшка, Бодрова, Цоя та інших
Дорослі діти померлих легенд: як виглядають спадкоємці Дедюшка, Бодрова, Цоя та інших

У Сергія залишилася вдова Світлана та діти – дочка Ольга та син Олександр. Вони ведуть непублічний спосіб життя, відмовляються від інтерв'ю і від будь-якого згадування глави сім'ї в цілому. Дочка Ольга пішла по стопах батька і вчиться в театральному інституті.

Дорослі діти померлих легенд: як виглядають спадкоємці Дедюшка, Бодрова, Цоя та інших
Дорослі діти померлих легенд: як виглядають спадкоємці Дедюшка, Бодрова, Цоя та інших

У своєму мікроблозі в Instagram вона виставляє кадри навчального процесу і ділиться своїми враженнями. Світлана вже знялася у фільмі "Калашников" сценаристом якого є батько актора – Сергій Бодров-старший. Син зірки Бодрова, Олександр навчається в старших класах, йому 17 років. Саша любить історію і думає вступати на історичний факультет.

Син Віктора Цоя

Лідер групи "Кіно" Віктор Цой загинув в автокатастрофі в Латвії 29 років тому - 15 серпня 1990 року. Зі спогадів його дружини відомо, що Віктор дуже любив свого сина (Олександра), але рідко з ним бачився. Адже більшу частину свого часу він проводив на концертах і на репетиціях.

Дорослі діти померлих легенд: як виглядають спадкоємці Дедюшка, Бодрова, Цоя та інших

Після смерті музиканта жінка зробила все, щоб захистити сина від преси і фанатів. У 2005 році вона померла від раку. Зараз синові Цоя - 34 роки. Сам же Олександр зізнався, що тільки до 25 років змирився зі знаменитістю свого батька і нарешті зрозумів, що має право на "окрему життя", яка нікого не стосується.

З віком він почав брати участь в проектах, які пов'язані з творчість батька, тому що навчився жити зі своєю біографією. У 2017 році, напередодні свого 32-річчя, Олександр Цой представив публіці сингл свого нового сольного проекту "Ронін" – пісню "Шепіт", а через місяць побачив світ і міні-альбом. До речі, Олександр розповідав, що взяв псевдонім Молчанов, щоб послабити увагу до своєї персони. Він не міг спокійно займатися музикою, оскільки знову ж його розглядали тільки як сина легендарного Віктора Цоя. Олександр зізнавався, що йому важко було це прийняти.

Дочка і син Мурата Насирова

Відомий музикант загинув в ніч на 20 січня 2007 року. Його тіло виявили під вікнами власної московської квартири. Точна причина смерті артиста так і залишилася з'ясованою. У Насирова залишилися дружина і двоє дітей. Коли з їх зоряним батьком сталася трагедія, вони були маленькими. Зараз спадкоємці зовсім дорослі. Дочки артиста Лії 23 роки, а синові Якимові - 19 років.

Дорослі діти померлих легенд: як виглядають спадкоємці Дедюшка, Бодрова, Цоя та інших

Про спадкоємця Насирова до недавнього часу не було нічого чутно. Близько оберігали дітей співака від сторонніх очей.

Лише недавно стало відомо, що Аким пішов по стопах батька і вибрав професію музиканта. Він професійно грає на саксофоні. А ось Лія, хоч і закінчила музичну школу, але пов'язувати свою долю зі сценою не стала. Вона вибрала професію економіста.

Однак у Лії є всі задатки, щоб побудувати успішну музичну кар'єру - з дитинства вона займається вокалом, грає на фортепіано, освоює бас і акустичну гітару. Дівчина зізналася, що просто не може жити без музики. В її плей-листі є й пісні батька, в основному ті, про яких мало хто знає. Насирова мріє попрацювати над невиданими композиціями Мурата і сподівається, що друзі співака їй в цьому допоможуть.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Діана Прохоренко Діана Прохоренко
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