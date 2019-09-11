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11 вересня • оновлено в 11:31
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Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" - серія "У тихому омуті"

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На березі річки знайдено тіло молодого хлопця. Це весляр, член Королівського клубу. Він жорстоко побитий, але справжню причину смерті ще потрібно встановити. Доказів дуже мало, тож детективу Мердоку доведеться чимало потрудитися для того, щоб зрозуміти, що сталося вночі. Друзі покійного Річарда - накачані спортсмени-веслувальники - грають у мовчанку, опустивши очі. Цих синків багатих батьків не так-то просто розговорити...

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Дивіться на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> серіал "Розслідування Мердока" - серія "У тихому омуті"

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