Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "Расові забобони"

У церкві для темношкірих під час недільної служби вбито білого чоловіка Френка Паркера – захисника темношкірих рабів та їхніх прав. На перший погляд, важко знайти людину, яка могла б сказати про нього погане слово. Поліція хоче якомога швидше закрити справу і заспокоїти суспільство. Вона готова повісити вбивство будь-кого з темношкірих, але Мердок починає паралельне розслідування. Чи вдасться йому знайти справжнього вбивцю поки не засудили невинну людину?

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