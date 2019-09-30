Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "Опіумні мрії"

Студент університету вмирає в будинку професора сходознавства при курінні опіуму. Виявляється, цей "факультатив" був щотижневим, а професора Лоуренса студенти звуть Імператором, який заснував товариство Земляного дракона. Здається, це найпростіша справа. Але Джулія Огден сумнівається, що причиною смерті міг бути опіум, і пропонує Мердоку незвичайний експеримент.
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