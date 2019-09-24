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24 вересня • оновлено в 09:41
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Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "Оголені жінки"

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У міському парку з'явилася бронзова статуя оголеної жінки. Жителі обурені – хто міг зробити таку непристойність? Але виявляється, це не зовсім статуя, а труп оголеної дівчини в гальванопластиці. Статуї починають знаходити щодня, а всередині – трупи молодих дівчат. Мердоку потрібно якомога швидше знайти скульптора смерті, адже зрозуміло, що в місті лютує серійний вбивця.

Дивіться сьогодні о 20:10 на каналі ObozTV

Дивіться на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> серіал "Розслідування Мердока" – серія "Оголені жінки"

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