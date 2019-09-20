Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "Марк Твен"

Здається, Марк Твен не всім подобається – особливо в Торонто. А членам Імперського клубу особливо не подобається. Під час виступу в письменника стріляють, але, на щастя, цього разу без жертв. За розкриття замаху береться сер Мердок. Потрібно знайти стрільця якомога швидше, щоб він не вчинив ще одного замаху на відомого письменника. Вдруге може не пощастити. Адже йому потрібно написати ще стільки всесвітньо відомих речей. Містере Твен, ласкаво просимо в Канаду!

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