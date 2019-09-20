Головна Новини
20 вересня • оновлено в 09:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "Марк Твен"

665 Читати матеріал російською

Здається, Марк Твен не всім подобається – особливо в Торонто. А членам Імперського клубу особливо не подобається. Під час виступу в письменника стріляють, але, на щастя, цього разу без жертв. За розкриття замаху береться сер Мердок. Потрібно знайти стрільця якомога швидше, щоб він не вчинив ще одного замаху на відомого письменника. Вдруге може не пощастити. Адже йому потрібно написати ще стільки всесвітньо відомих речей. Містере Твен, ласкаво просимо в Канаду!

Дивіться вже сьогодні о 20:10 на каналі ObozTV

Дивіться на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> серіал "Розслідування Мердока" – серія "Марк Твен"

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Фільми на ObozTV Розслідування Мердока
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel