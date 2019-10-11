Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "Чорт забирай"

Мердок і інспектор Кребтрі піддають ризику свою кар'єру, розслідуючи корупцію у власному поліцейському відділку. Адже в ній звинувачується сам начальник поліції, та ще й з часів, коли він працював простим констеблем. На цей раз Мердоку зі своїм шефом потрібно дуже багато незаперечних доказів, щоб здолати корупціонерів і самим зберегти посади.

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