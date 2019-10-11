Головна Новини
11 жовтня • оновлено в 13:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "Чорт забирай"

700 Читати матеріал російською

Мердок і інспектор Кребтрі піддають ризику свою кар'єру, розслідуючи корупцію у власному поліцейському відділку. Адже в ній звинувачується сам начальник поліції, та ще й з часів, коли він працював простим констеблем. На цей раз Мердоку зі своїм шефом потрібно дуже багато незаперечних доказів, щоб здолати корупціонерів і самим зберегти посади.

Дивіться найрейтинговішу серію 9 сезону за версією ресурсу IMDb сьогодні о 20:10 на телеканалі ObozTV

Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "Чорт забирай"

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Фільми на ObozTV Розслідування Мердока
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel