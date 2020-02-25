Трагедія "Бувалого": що за біда сталася з Моргуновим

Своєю популярністю актор Євген Моргунов в першу чергу зобов'язаний режисерові Леоніду Гайдаю, в комедіях якого він зіграв "Бувалого" — лідера шахраюватої трійці (Нікулін, Віцин).

Фільми зайшли, що називається на ура, а образи Бувалого, Боягуза і Балбеса в СРСР стали культовими.

У реальному житті у Моргунова все було не так весело, як в комедіях Гайдая. Розповідаємо про непросту долю актора, а також як склалася доля дітей Євгена Моргунова

Непроста доля Євгена Моргунова

Своє дитинство Женя провів без батька, який кинув родину відразу після народження сина. Мати-санітарка працювала в місцевій лікарні. Хлопчик з дитячих років мріяв про сцену... та в 14-років був вимушений влаштуватися працювати на завод, де займався обточування болванок.

Євген Моргунов з молодшим сином

Але від своєї мрії він не відмовився. У 16-років юнак став студентом училища при театрі Таїрова, а в наступному році вже вчився у ВДІКу. Закінчивши інститут, Моргунов влаштувався на роботу в Театрі кіноактора. Перший час його запрошували на ролі в патріотичні драми. Одного разу харизматичного актора помітив режисер Леонід Гайдай, що в підсумку прославило Моргунова, але, на жаль, не зробило його щасливим.

Дружини "Бувалого"

Перший раз Євген одружився на балерині з Великого театру Варварі Рябцевій. Він був молодший за неї на 13 років. З цією жінкою Моргунов прожив ціле десятиліття, але діти у пари так і не з'явилися.

Євген Моргунов з дружиною і дітьми

У 38 років актор познайомився з дівчиною Наталкою, яка стала його другою дружиною. Тепер він був старший за дружину на 13 років. Наталя народила Моргунову першого сина Антона, а трохи пізніше другого —Миколу.

Турбота про дітей

Євген пам'ятав, як голодував під час і після війни. З цієї причини він робив все, щоб повністю забезпечити своїх дітей. У родині завжди був "дефіцит", який відомий артист діставав по знайомству.

Як згадувала Наталя Моргунова, її чоловік повністю забезпечував сім'ю. Він приділяв багато уваги спілкуванню з синами, ставився до них, як до дорослих, і не дозволяв дружині надто балувати хлопчиків.

Євген і Наталя Моргунова

Антон і Микола в дитинстві були простими радянськими дітьми. Вони проводили багато часу на подвір'ї зі своїми однолітками. На літо батьки відправляли їх в піонерські табори. До навчання сини Моргунова ставилися прохолодно. Актор хотів, щоб вони навчилися грати на музичних інструментах, але з цього так нічого і не вийшло.

Син Микола та внучка Женя

Пізніше Наталія Моргунова згадувала, що Микола все життя був непосидючим і насолоджувався життям, як в останній раз. Відразу після школи у нього з'явилася дружина, яка в середині 90-х народила йому дочку Женю.

Євгенія Моргунова

Внучка рідко проводила час зі знаменитим дідом, так як він сильно хворів. Хоча іноді вони могли піти разом на концерт. Але більше Жені приділяла увагу бабуся

У 26 років молодший син актора Микола загинув у ДТП. Перший час після трагедії внучка Женя жила у своєї матері, а потім переїхала до бабусі.

Євген Олександрович помер через рік після смерті Миколи. У нього стався інсульт. Дружина Моргунова самостійно виховувала онуку, що виросла розумною і талановитою дівчиною з тонким слухом. Вона вчилася в музичній школі, де освоїла віолончель. Після отримання атестата про повну загальну середню освіту Євгенія стала студенткою театрального училища.

Старший син

Про життя старшого сина Моргунова, Антона, відомо, що у нього були серйозні проблеми з алкоголем. Потім він пити кинув, але поводився неадекватно, вів усамітнений спосіб життя, а коли виходив з дому, конфліктував із сусідами

Антон Моргунов

Останнім часом Антон Моргунов. жив у своєї матері, яка ревно оберігала його від спілкування з журналістами. Про сім'ю старшого сина Євгена Моргунова мало що відомо, ЗМІ писали про те, що у Антона два сина, у яких вже є власні діти.

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