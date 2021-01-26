Disney заборонив дітям дивитися відомі мультфільми через расизм

Стрімінговий сервіс Disney+ заблокував доступ до цілого ряду класичних диснеївських мультфільмів для дітей молодше семи років. Серед них "Пітер Пен", "Коти-аристократи", "Дамбо" та "Швейцарська сім'я Робінсон".

Про це повідомляє видання Daily Mail. За словами інсайдерів, рішення прийняли через негативні расові стереотипи, які зображені в цих стрічках.

Так, основною причиною блокування "Пітера Пена" (1953) видання назвало слово "червоношкірі", яким названо індіанське плем'я.

"Коти-аристократи" не догодили через сіамського кота, зовнішність якого порахували карикатурою на жителів Східної Азії. До того ж він грає на музичних інструментах, використовуючи китайські палички для їжі.

А мультфільм про літаюче слоненятко "Дамбо" звинуватили в висміюванні поневолених афроамериканців на південних плантаціях.

Зазначається, що дорослі й діти старше 7 років все ще можуть дивитися зазначені мультфільми, які супроводжуються попередженням: "Ця програма включає негативне зображення і/або жорстоке поводження з людьми або культурами. Ці стереотипи були помилковими тоді й неправильні зараз. Замість того, щоб видаляти цей контент, ми хочемо визнати його шкідливий вплив, витягти з нього уроки та запалити дискусію, щоб разом створити більш інклюзивне майбутнє".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше художник, відомий в соцмережах під ніком Toyboyfan, показав, який би вигляд мали в реальному житті персонажі мультфільмів студії Disney.