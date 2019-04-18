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Канни-2019: український та російський фільми боротимуться за нагороду – всі номінанти

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У програму 72-го Каннського кінофестивалю в 2019 році увійшли український та російський фільми, які боротимуться за перемогу.

На офіційному сайті престижного заходу, який прогримить на весь світ з 14 по 25 травня, оголошено список номінантів.

Так, в переліку заявлених кінострічок виявився український фільм EVGE ("Додому") кримськотатарського режисера Нарімана Алієва. Стрічка увійшла до конкурсної програми "Особливий погляд".

"Додому"

"Додому"

facebook / ukrainefilmagency

Фільм оповідає про подорож батька (Ахтема Сеітаблаєва) і молодшого сина до Криму після анексії півострова Росією. Робота Алієва стала одним з лауреатів конкурсу кінопроектів патріотичної спрямованості, який провело Міністерство культури України в 2018 році. Всі діалоги стрічки ведуться кримськотатарською, українською та російською мовою.

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Конкурентом в програмі став фільм російського режисера Кантемира Балагова DYLDA ("Дилда"). У картині розповідається про двох молодих жінок, які повертаються з фронту в післявоєнний Ленінград, щоб налагодити життя.

"Дилда"

"Дилда"

кадр з фільму

У програмі "Особливий погляд", яка вважається другою за значимістю, представлено 16 фільмів, серед яких: "Сходження" Майкла Ковіна, "Невидиме життя" Карім Айнуз; "Жанна Д'Арк" Брюно Дюмона, "Тріщини Кабула" Еліа Гобе Мевеллек і Забу Брайтман, "Сонце, яке ніколи не сідає" Олів'є Лакса, "Дружина мого брата" Моніа Чукрен; "Бик" Енні Сільверстін, "Кімната №212" Крістофа Оноре; "Портова комісія" Даніеля Лесовець; "Літо в провінції Чаньша" Цзу Фен, "Адам" Маріам Туссана; "Лапочка" Муні Медур Жансена; "ZHUO REN MI MI" Міді Зед і "Свобода" Альберта Серра.

В основну конкурсну програму Каннського кінофестивалю увійшли 19 картин, серед яких такі роботи:

Канни-2019: український та російський фільми боротимуться за нагороду – всі номінанти

"Біль і слава" Педро Альмодовара; "Зрадник" Марко Беллоккьо; "Озеро диких гусей" Боріс Діао Ина; "Паразит" Пон Чжун Хо; "Молодий Ахмет" братів Дарденн; "О, милість!" Арно Деплешена; "Атлантика" Мати Діоп; "Маттіас і Максим" Ксав'є Долана; "Малюк Джо" Джесіки Хауснер; "Вибач, ми нудьгували по тобі" Кена Лоуча; "Знедолені" Ладжі Лі; "Приховане життя" Терренса Маліка; "Бакурау" Клебера Мендонса Фільо і Хуліан Дорнеллес; "Свистуни" Корнеліу Порумбою; "Френкі" Айри Сакса; "Портрет молодої дівчини у вогні" Селін Скьямма; "Напевно, це рай" Еліа Сулейман і "Сібіл" Жюстін Тріє.

У позаконкурсній програмі представлять п'ять фільмів: "Кращі роки життя" Клода Лелуша; "Рокетмен" Дектстера Флетчера (байопік про Елтона Джона); серіал "Занадто старий, щоб померти молодим" Ніколаса Віндінга Рефна; "Дієго Марадона" Азіфа Кападіа і "Прекрасна епоха" Ніколаса Бедо.

Канни-2019: український та російський фільми боротимуться за нагороду – всі номінанти

На спеціальних показах представлять шість фільмів: "Доля" Піппи Б'янко; документальний фільм "Family Romance, LLC" Вернера Херцога, "Томмазо" Абеля Феррари, "Для Сами" Аль Катеаб і Едварда Воттса; "Про те, що таке бути живим і що є знання" Алена Кавальє.

І на опівнічних показах буде один фільм – "Гангстер, коп і диявол" Лі Вон-Те. Повний склад журі представлять пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі отримав фільм "Магазинні злодюжки" японського режисера Хірокадзу Коре-Еда.

Фільм українського режисера Сергія Лозниці "Донбас" здобув приз за кращу режисуру в програмі "Особливий погляд".

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Тема
Каннський кінофестиваль
Місце
Франція
Теги
кінофестивальфільм
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Юг Руси
Юг Руси
И к бабке не ходи, хохлам отдадут пырымогу! Похер какой фильм, лишь-бы не российский, тем более и режиссёр крымскотатарский 😁
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