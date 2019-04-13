"Гра престолів-2019": в мережі ажіотаж через прем'єру 8 сезону

14 і 15 квітня фанати культового серіалу "Гра престолів" по всьому світу побачать першу серію довгоочікуваного восьмого сезону.

У мережі передчуття прем'єри GOT викликало ажіотаж серед шанувальників, які розважаються, як можуть. OBOZREVATEL заглянув у соцмережі і зібрав меми, жарти і реакцію фанів.

Наприклад, поширюєть цікавий бланк для укладення парі з друзями. У ньому вказано головних персонажів, проти яких потрібно поставити галочку: "живий", "мертвий", "став білим блукачем". За правильні відповіді на бонусні питання можна отримати додаткові очки. Переможцем буде той, хто більше всіх набрав балів.

А в Росії жартують, що "Гра престолів" – заразна. Справа в тому, що Роскомнадзор випустив попередження про посилання з вірусами, на які заманюють безкоштовними переглядами.

А Україна як завжди знаходиться на своїй хвилі. Справи йдуть ще веселіше, адже паралельно громадяни країни спостерігають за виборами президента. У Facebook "Гра Престолів" випустили мем про "головне протистояння весни", де очікування – це Джон Сноу і Король Ночі, а реальність – Володимир Зеленський і Петро Порошенко. І жартів на цю тему багато, наприклад "Дебати близько".

Не обійшлося також і без суто українських жартів: наприклад про корисні поради в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, яку називають "руйнівницею міфів".

Також шанувальники в черговий розриваються, яким чином краще подивитися сезон. Дочекатися, поки вийдуть всі серії, або ж дивитися одну на тиждень і згоряти від нетерпіння, що ж буде далі.

Фантазія фанатів розгулялася настільки, що вони почали шукати подібності між персонажами серіалу і популярними мультфільмами. Наприклад, головних героїв порівняли з типажами зі "Шреку". А Джона Сноу приписали до мульту "Як приручити дракона".

Також в мережі пригадали меми, які створювалися за попередні сім сезонів. При чому люди, які не дивилися серіал, можуть не зрозуміти, що вони означають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австралії перед прем'єрою восьмого сезону представили кладовище загиблих героїв серіалу "Гра престолів", де шанувальники можуть вшанувати пам'ять Маргеррі Тірелл, Кхала Дрого, Рамсі Болтона, Джоффрі Баратеона, Мізинця, Ходора та інших персонажів.

3 квітня в нью-йоркському Radio City Music Hall відбулася прем'єра заключного сезону серіалу HBO.

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