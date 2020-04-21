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22 квітня • оновлено в 00:52
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Організаторка зйомок "Дау. Дегенерації" відповіла на скандал із немовлятами з дитбудинку

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На зйомках сцен із дітьми фільму "Дау. Дегенерація", який спровокував скандал, були присутні їхні опікуни, а всі дії були узгоджені з органами опіки.

Про це йдеться в заяві компанії "Феномен-Україна" на ім'я уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби, передає "InfoResist". Ця компанія займалася зйомками проєкту на території України.

За словами Христини Волошиної, глави "Феномена", жодного впливу на дітей реквізитом або модельними копіями наукових і медичних приладів здійснено не було. Самі зйомки тривали менше двох годин.

"Феномен-Україна" має дозвіл на зйомку і підтвердження того, що діти перебували з опікунами, які відразу після зйомки залишили знімальну площадку, а в опікунів немає жодних претензій до "Феномен-Україна", – заявила Волошина.

Звукова фонограма в сцені знущань над дітьми максимально посилена при монтажі, підкреслила глава компанії. Це було зроблено для посилення зорового сприйняття художнього фільму.

Зазначається, що прем'єра фільму "Дегенерація" відбулася в рамках офіційної програми міжнародного кінофестивалю "Берлінале" в лютому-2020. Фільм посів перше місце в рейтингу міжнародних кінокритиків. Серіал "Дегенерація", частиною якого є цей фільм, отримав прокатне посвідчення в Великобританії.

Також у повідомленні сказано, що всі фільми проєкту "Дау", включаючи "Дегенерацію", неодноразово проходили повну юридичну експертизу в Великобританії, Німеччині та Франції.

Сцени з насильством над дітьми з фільму "ДАУ"

Сцени з насильством над дітьми з фільму "ДАУ"

Facebook-сторінка Олени Самойленко

Як писав OBOZREVATEL, у мережі розгорівся гучний скандал через залучення до зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського немовлят з українських дитячих будинків, зокрема Харківського. У результаті до з'ясування обставин порушень приєднався навіть дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Україна
Теги
кіно діти скандали кадри з фільму
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Cachko Elena
Cachko Elena
фильм точно полная дегенерация, полное д.....о, а опекунов и создателей фильма под суд...а что кроме Украины других мест не нашли для съемки ? ландау работал 5 лет в Харькове только ...а они весь фильм в Украине снимали еще и младенцев укр. привлекли к съемкам...пытали их...
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