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24 квітня • оновлено в 17:04
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Чендлер из "Друзей" не теряет времени на карантине и светит своим "хозяйством"

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Мэттью Перри прославился благодаря съёмкам в сериале "Друзья". Кроме денег и славы, он получил повышенное внимание со стороны общественности. Сами понимаете, шаг в сторону — и закидают гнилыми помидорами.

Однако планетарная зараза не сломила Чендлера. Наоборот, ему пришла в голову гениальная идея — снять трусы и испечь печенье. Конечно же, он похвастался своим творением в соцсетях.

Чендлер из "Друзей" не теряет времени на карантине и светит своим "хозяйством"

Надеюсь, Меттью не оставил в выпечке волос с причинного места. А то кушать это печенье было бы невозможно.

Кстати, "Друзья" снова выйдут на экран. Но когда это точно произойдет — пока неизвестно. А пока можно посмотреть комедию с участием Меттью Перри "Девять ярдов". В ней показана история американского стоматолога, на которого взвалилась куча проблем. Чтобы решить их, придется позвать соседа. Вот только помощник у него не совсем обычный, от чего проблем только прибавится. Что будет делать бедный врач? Посмотрите и узнаете!

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