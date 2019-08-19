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Генерал нагадав авторам "Чорнобиля" про важливий злочин СРСР

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Творці телесеріалу "Чорнобиль" від HBO не відобразили в ньому один важливий факт.

У фільмі нічого не сказано про "антилюдське ставлення" радянської влади до військовослужбовців, які були залучені до ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 році. Таку думку OBOZREVATEL висловив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

"У фільмі "Чорнобиль" не показали важливий момент: що робили з військовими в 30-кілометровій зоні. Всі три військові структури були від ППО. Локаційна рота ППО, зенітно-ракетний дивізіон від ППО і станція попередження про ракетний напад, теж від ППО", – повідомив генерал.

Кадр із серіалу "Чорнобиль"

Кадр із серіалу "Чорнобиль"

http://vitbich.org

За його словами, тоді як жителів міст Прип'ять і Чорнобиль евакуювали на третю добу після аварії, "хоча треба було вивозити в першу добу", "останніх військових, зокрема військових з моєї бригади, якою я пізніше командував, вивезли тільки через 3 місяці! Москва не давала вивозити із зони ані техніку, ані людей".

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"Яке антилюдське ставлення!" – заявив Романенко.

У цьому контексті він зауважив, що сучасна Росія демонструє приклад наслідування цих традицій Радянського Союзу: у випадку з аварією на атомному підводному човні "Лошарік" і з вибухом на полігоні в Архангельській області, де трапився викид радіоактивних речовин, інформація про масштаби катастрофи ретельно приховувалася, а безпека мирного населення не стала пріоритетом. "Наслідки цих обох інцидентів близькі до впливу "брудної ядерної бомби", коли "вибуху як такого немає, але радіоактивна речовина заражає територію, і вона стає непридатною для життя".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Романенко заявив: російська ракета з ядерною установкою "Буревісник", яка, як вважається, вибухнула на полігоні під Архангельськом (Росія), могла б стати предметом гордості російського ВПК, та з об'єктивних причин не стала такою.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Телесеріал "Чорнобиль"
Особа
Ігор Романенко
Місце
Україна Чорнобиль
Тег
Чорнобильська АЕС
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