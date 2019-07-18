"Воно-2": дивитися онлайн, трейлер, фото

Довгоочікуваний фільм "Воно 2" зовсім скоро буде показаний на великих екранах і всі шанувальники цієї страхітливої історії вже затамували подих в очікуванні.

Чого ж чекати від продовження фільму "Воно" 2017 року? Чи повернуться на екран діти, і хто зіграє їх дорослими?

Коли вийде фільм "Воно 2" 2019?

Фільм "Воно 2" вийде вже цієї осені, світова прем'єра призначена на 6 вересня 2019 року, а українська – на 5 вересня.

Сценарій був написаний в січні 2018 року, після чого почався знімальний процес. Весь фільм був знятий в канадському місті Порт-Хоуп, як і попередня частина.

Про що була перша частина?

У фільмі "Воно" була розказана історія кількох школярів, які об'єдналися в клуб невдах. Коли в маленькому містечку Деррі почали пропадати діти, а дорослі нічого не могли з цим вдіяти, ці хлопці зважилися провести власне сміливе розслідування і з'ясувати, що відбувається.

Так вони, переймаючись своїми кошмарами, з'ясували, що в каналізації проживає диявольський клоун Пеннивайз, жорстокий дітовбивець, який живиться чужим жахом. Діти безстрашно вступили з ним у сутичку і зуміли здобути перемогу. Ось тільки чи надовго? Кажуть, що Воно з'являється кожні двадцять сім років.

В основу сюжету лягла однойменна книга Стівена Кінга.

Про що буде фільм "Воно 2" 2019?

Перша частина мала приголомшливий успіх, тому сіквел навіть не стояв під питанням і про його виробництво заявили відразу ж після прем'єри першого фільму. Також відразу було сказано, що продовження буде будуватися на другій половині книги першоджерела, де діти вже подорослішали.

Відомо, що фільм покаже, як склалися долі головних героїв першої частини, ким вони стали в своєму дорослому житті. Також глядачі можуть сміливо сподіватися на флешбеки з участю Пеннивайза, творці пообіцяли розкрити його походження і показати, як він прийшов до страхітливого образу танцюючого клоуна.

Короткий синопсис сюжету "Воно 2" 2019

Доросла Беверлі Марш повертається в Деррі, де двадцять років тому вона разом зі своїми друзями зуміла здолати маніяка Пеннивайза. У нападі ностальгії жінка стукає в двері свого власного будинку і знайомиться з його нової мешканкою, чарівною старенькою. Вона охоче впускає гостю, ставить чай і дістає печиво.

Спочатку Беверлі думає, що цій бабусі просто самотньо, але потім помічає дивні речі всередині будинку, зокрема моторошні фотографії на стіні. Коли господиня розуміє, що гостя розкусила її сутність, вона несподівано нападає на Беверлі.

Вибравшись з дому, вона зв'язується з учасниками клубу невдах, і говорить про те, що Воно повернулося і жадає помсти. Зовсім скоро їм доведеться вступити з ним в нову сутичку. Чи зможуть вони вистояти на цей раз?

Де дивитися фільм "Воно 2"?

Фільм обіцяє бути дуже видовищним, тому однозначно варто вирушити на прем'єру в кіно!

Хто знімав фільм "Воно 2"?

Режисер Андрес Мускетті, на полегшення численних шанувальників першого фільму, повернувся до виробництва сіквелу, що дозволяє сподіватися на таку ж високу якість. Цей фахівець відомий не тільки першою частиною трилера "Воно", але і кінофільмом "Мама", який вийшов в 2013 році і мав великий успіх.

Сценарій другого фільму написав Гарі Доберман, який брав участь і в знімальному процесі першої частини. Він спеціалізується на жахах і трилерах, найвідомішими роботами є "Анабель" (2014 року) "і" Усередині "(2016).

Трейлер фільму "Воно 2"

Перший трейлер фільму "Воно 2" набрав 15 млн. переглядів в перші п'ятнадцять хвилин після виходу. Шанувальники сприйняли його вкрай позитивно і відразу ж стали аналізувати те, що відбувається на екрані, намагаючись зрозуміти, який саме сюжет очікує їх попереду.

Ви можете насолодитися трейлером "Воно 2" прямо зараз.

Акторський склад

Глядачі високо оцінили акторську гру дітей першої частини і чимало засмутилися, коли стало відомо, що в продовженні акцент буде зроблений на дорослих людях, яких, природно, зіграють інші актори.

Однак пізніше Андрес Мускетті обрадував всіх тим, що діти обов'язково візьмуть участь у зйомках, тому що тема зустрічі минулого з сьогоденням буде основною у фільмі.

Так що до своїх ролей повернулися Джейден Ліберер (Білл), Софія Лілліс (Беверлі), Джеремі Рей Тейлор (Бен), Чоузен Джейкобс (Майк), Фінн Вулфард (Річі), Уайатт Олефф (Стенлі) і Джек Ділан Грейзер (Едді).

Дорослих невдах зіграли Джеймс Макевой (Білл), Джессіка Честейн (Беверлі), Джей Райан (Бен), Айзая Мустафа (Майк), Білл Хейдер (Річі), Енді Бін (Стенлі) і Джейсон Ренсон (Едді).

Зрозуміло, актор Білл Скарсгард повернувся до ролі демонічного клоуна Пеннивайза. Він навіть з'явиться в кадрі без гриму!

Також до акторського складу приєдналися Ксав'є Долан, Джейк Вірі і Джесс Вейкслер.

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