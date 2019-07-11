Серіал Свати-7: де дивитися онлайн, актори, фото, трейлер

"Свати" – це російсько-український телесеріал, який користується величезною популярністю на території СНД.

Всього було відзнято 6 сезонів, студія "Квартал 95" навіть приступила до зйомок 7 сезону, але в 2017 році СБУ заборонила в'їзд в Україну одній з головних зірок проекту Федору Добронравову, через що виробництво сильно сповільнилося.

Однак в березні 2019 року суд скасував заборону для Добронравова, а пізніше дозволив телеканалу 1+1 трансляцію 6 сезону.

Женя зі "Сватів" Кадр з 6 сезону

Коли вийде 7 сезон "Свати"?

Точна дата виходу до сих пір невідома, але режисер Андрій Яковлєв пообіцяв, що всі зволікання, пов'язані з політичною обстановкою, оперативно вирішуються зараз, і серіал точно отримає зелене світло в 2020 році. Робота над ним йде повним ходом.

Про що серіал "Свати"?

Женя – чарівна і дуже розумна дівчинка, батьки якої, Маша і Максим, відправляються в тривалу італійську відпустку. Вони, звичайно ж, не можуть залишити свою дочку на самоті, тому викликають на допомогу бабусь і дідусів. Сватам треба буде не тільки спільно піклуватися про тямущу внучку, а й намагатися порозумітися між собою. Здається, це буде дуже і дуже непросто ...

Згодом відносини між персонажами розвиваються, стають глибшими і тепліше, а головна героїня Женечка зростає прямо на очах прив'язати до неї глядачів. Це серіал про сімейні цінності, міцну дружбу, доброту і здоровий гумор. У ньому відсутня політична пропаганда і якась негативна сторона в принципі. Ймовірно, саме тому ця історія так міцно запала в душу людям.

Про що буде 7 сезон серіалу "Свати"?

У 2017 році було вирішено знімати новий сезон серіалу в Білорусі, щоб і російські, і українські актори змогли взяти участь з однаковим комфортом і без всяких ризиків. Знімальній команді вдалося відзняти цілих п'ять епізодів перш, ніж проект знову виявився під питанням. Тоді вони встигли підігріти інтерес шанувальників трьома спойлерами:

Один епізод сезону повністю присвячений юності Валентини. Героїв чекає незвичайна подорож і не куди-небудь, а в минуле століття. Женечка, нарешті, вийде заміж.

Однак нещодавно представники серіалу "Свати" заявили, що відзняті матеріали не будуть використані в новому сезоні, і всі епізоди будуть зніматися з нуля. Почасти тому дату прем'єри знову відтермінували.

Режисер Андрій Яковлєв сказав, що його метою є повна зміна концепту шоу. Після такої тривалої перерви це єдиний спосіб вдихнути в серіал нове життя і зробити його тільки краще, а не зіпсувати. Актори повністю згодні з цим рішенням.

Пригоди у великому місті – це єдине, що відомо про сюжет сьомого сезону "Сватів". Все інше тримається у великому секреті. Всім учасникам знімального процесу заборонено обговорювати сценарій або якось афішувати те, що відбувається на майданчику.

Де дивитися серіал "Свати"?

Як і раніше, серіал можна буде подивитися на YouTube. Також він з'явиться на "Кинопоиске" і буде доступний за підпискою.

Тут можна подивитися всі серії "Свати" онлайн:

Про телевізійні трансляції поки що нічого невідомо.

Хто знімав "Свати"?

Керує проектом, як і раніше, режисер Андрій Яковлєв ( "Свати" і "Слуга народу"). Михайло Савін ( "Слуга народу", "Ви все мене дратуйте", "Новорічні свати") одночасно займає і режисерське крісло, і посаду головного сценарист.

Акторський склад

Незважаючи на те, що з прем'єри шостого сезону пройшло вже цілих шість років, актори із задоволенням погодилися взяти участь в зйомках нових серій. Всі улюбленці публіки повернуться до своїх образів, акторський склад залишається практично незмінним, що не може не радувати відданих шанувальників.

У серіалі точно з'являться Федір Добронравов (Іван Будько), Тетяна Кравченко (Валюха), Людмила Артем'єва (Ольга Беркович), Олександр Феклістов (Олександр Беркович), Анна Кошмал (Женечка Ковальова), і багато інших.

Трейлер "Свати" 7 сезон

Поки що творці "Сватів" не порадували своїх відданих шанувальників новим трейлером, але, кажуть, це станеться вже зовсім скоро. Тому поки можна зайняти себе переглядом найкращих і смішних моментів шостого сезону.

Також ви можете подивитися на OBOZREVATEL, як змінилася актриса Анна Кошмал, яка грає в серіалі Женю.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.