Серіал "Ходячі мерці": де дивитися всі серії онлайн, трейлер 10 сезону, фото

"Ходячі мерці" - це серіал, який створив Френк Дарабонт, використавши як основу однойменні комісії Роберта Кіркман, Тоні Мура і Чарлі Адларда.

Уже дев'ять повних років цей проект затребуваний і не розчаровує своїх творців рейтингами, і зовсім скоро вийде ювілейний десятий сезон. Сказати, що фанати заінтриговані, значить нічого не сказати.

Коли вийде 10 сезон "Ходячі мерці"?

Новий десятий сезон "Ходячих мерців" вийде в 10 жовтня 2019 року. Хіатус доведеться на зимовий період, серіал піде на перерву в кінці листопада і повернеться на початку лютого 2020 року. Дана інформація достовірна, вона був надано шанувальникам виконавчим продюсером Деніс Хут. З чуток, в сезоні буде всього 16 епізодів.

Про що серіал "Ходячі мерці"?

Таємничий вірус Z перетворює людей на зомбі. Нечисленні вижилі намагаються врятуватися і подорожують по розорених територій безкрайньої Америки в надії відшукати надійний притулок. На чолі групи – Рік Граймс, досвідчений поліцейський.

Спочатку героям здається, що немає страшнішої загрози, ніж ходячі мерці. Але чим більше людей вони зустрічають на своєму шляху, тим ясніше розуміють, що побоюватися варто якраз їх. В умовах апокаліпсису людська мораль стала надто гнучкою, вперед виступили лють, жорстокість і жадібність ...

Про що буде 10 сезон серіалу "Ходячі мерці"?

Творці серіалу вважають за краще інтригувати шанувальників, тому ретельно стежать за тим, щоб інформацію не просочувалася в соціальні мережі. Акторам контрактом заборонено ділитися матеріалами зі знімального майданчика. Зйомки почалися в травні і тривають третій місяць, а сюжетних подробиць досі немає. Також відсутні матеріали зі зйомок.

Достеменно відомо, що основні події десятого сезону будуть розгортатися в американському місті Сан-Дієго. Головними героями цього сезону будуть Деріл і Керол, чиї відносини інтригують глядачів уже не один рік. Їх динамічна взаємодія точно стане родзинкою прийдешніх серій.

Також було обіцяно, що група Магна обов'язково матиме окрему сюжетну гілку, оскільки шанувальники дуже тепло прийняли нових персонажів і всерйоз зацікавилися їх історіями.

Де дивитися серіал "Ходячі мерці"?

У США серіал показувався тільки на каналі AMC, який його і виробляє протягом усіх років. Попередні сезони серіалу "Ходячі мерці" російською мовою транслювалися телеканалом FOX.

Хто знімав "Ходячих мерців"?

Над десятим сезоном працює та ж команда, що і завжди. Під час розробки дев'ятого сезону багато хто сумнівався в тому, що новий шоураннер Анджела Канг впорається зі своїм завданням, але вона зуміла грамотно вивести старих персонажів, грамотно ввести нових, і в цілому вдихнула в проект нове життя.

Тепер фанати охоче довіряють тим, хто працює над новим сезоном. Поки що інформації про те, що хтось приєднається або, навпаки, піде, в мережу не надходило.

Трейлер "Ходячі мерці" 10 сезон

Ні трейлера, ні навіть тізера ще немає в мережі, тому, в очікуванні, можна подивитися відео з прогнозом про те, що може бути в 10 сезоні.

Акторський склад

Фанати засмучуються через те, що основний акторський склад постійно зазнає змін. Під час дев'ятого сезону їм довелося попрощатися з Ендрю Лінкольном (Рік Граймс, головний герой) і Чендлер Ріггз (Карл Граймс, головний герой), що викликало хвилю невдоволення.

На жаль, фанатів знову чекають втрати. Новий сезон стане останнім для актриси Данай Гуріра (Мішон). Вона буде з'являтися епізодично, щоб логічно завершити сюжетну лінію свого персонажа, але в основний каст вже точно не повернеться.

Зате Лорен Коен (Меггі), швидше за все, повернеться в десятому сезоні, щоб глядачі змогли дізнатися історію до кінця. Невідомо, чи бере участь актриса в зйомках, але про своє повернення вона говорила особисто, без всяких інтриг.

З упевненістю можна сказати, що Ендрю Лінкольн не з'явиться в сезоні навіть мигцем, але, як кажуть, йде розробка трьох сольних фільмів про Ріці Граймс, персонажа, якого виконав актор.

Точно відомо, що головні ролі в сезоні дісталися Меліссі МакБрайд (Керол) і Норману Рідусу (Деріл), які і поведуть групу вижилих далі. До своїх ролей повернуться Джош Макдермітт (Юджин Портер), Крістіан Серратос (Розіта Еспіноса), Сет Гілліам (Гебріел Стоукс), Росс Маркуанд (Аарон) і Джеффрі Дін Морган (Нігай).

Також Анджела Канг пообіцяла, що всі другорядні персонажі минулого сезону знову з'являться в сюжеті, а також будуть введені нові герої. Імовірно, це будуть Губернатор Памела Мілтон, Принцеса, Себастьян Мілтон, Мерсер і Стефані, знайомі шанувальникам однойменного коміксу.

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