Ґал Ґадот зіграє Клеопатру в новому фільмі про царицю: у мережі розгорівся скандал

Ізраїльська акторка, зірка фільму "Диво-жінка" Ґал Ґадот зіграє Клеопатру в новому фільмі про єгипетську царицю. У мережі розгорівся скандал, адже користувачі вважають, що головну роль повинна виконати арабська або ж африканська актриса.

Права на фільмування біографічної стрічки придбала американська студія Paramount. За інформацією видання Deadline, режисеркою біографічної драми стане Петті Дженкінс, яка також зняла "Диво-жінку". Про дату виходу фільму поки не повідомляється.

Після новини про те, що роль Клеопатри виконає Ґадот, у соцмережі Twitter виник скандал. Користувачі вважають, що царицю повинна зіграти або арабська, або африканська актриса, щоб "краще відповідати образу". Журналістка Саміра Кхан на своїй сторінці написала, що "Ізраїль колись вкрав арабські землі, а тепер Ґадот краде у них ролі".

"Який голлівудський дурник вважає, що було б непогано взяти ізраїльську актрису на роль Клеопатри (дуже м'якої на вигляд) замість приголомшливої арабської актриси Надін Неджім?" – обурилася Кхан.

Проте автор сценарію до фільму пояснив, що Клеопатра не була арабкою, вона мала македонські та грецькі корені. Зазначимо, що Ґадот ніяк не відреагувала на скандал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стримінґовий сервіс Netflix скасував зйомки турецького серіалу If Only ("Якщо тільки") через скандал, пов'язаний із ЛГБТ-персонажем. Це трапилося після того, як уряд Туреччини відмовив продюсерам у ліцензії, тому що один із п'яти головних героїв – гей.