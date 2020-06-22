7 фільмів, після перегляду яких хочеться до моря
Кадр з фільму "Цей незручний момент"
Морські пригоди завжди цікаві і захоплюючі, але не завжди безпечні.
OBOZREVATEL пропонує добірку фільмів, які не тільки надихають на подорож, але й розповідають про різного роду проблеми, які можуть трапитись, якщо поблизу є море або океан.
1. Цей незручний момент
Рік випуску: 2015 Країна: Франція Жанр: Комедія, Драма
Два кращих друга, Лоран і Антуан, вирушають відпочивати на Корсику, прихопивши з собою своїх дочок. Коли 17-річна Луна вирішує будь-яким чином завоювати 45-річного друга свого батька, під загрозою опиняється не лише відпочинок, а й міцна дружба чоловіків.
2. Підкорювачі хвиль
Рік випуску: 2012 Країна: США Жанр: Драма, Спорт
Відважний серфер Хессон не уявляє свого життя без постійного ризику і боротьби з гігантськими хвилями біля узбережжя Каліфорнії. Він стільки разів був на волосині від смерті, але стихія завжди йому корилась. І ось одного разу перед ним став вибір – екстремальний спорт або кохана дівчина, яка просить його більше не ризикувати собою.
3. Життя Пі
Рік випуску: 2012 Країна: США Жанр: Драма, Пригоди, Фентезі
Фільм розповідає історію хлопчика з Індії на ім'я Пісін Патель. Одного разу його батьки приймають рішення переїхати до Канади. Судно, на якому переїжджає сім'я, потрапляє у бурю. Пі непритомніє, а, прокинувшись, бачить лише рятувальний човен. Добре б забратися в нього, але він вже зайнятий... зеброю, орангутаном, гієною і бенгальським тигром.
4. Золото для дурнів
Рік випуску: 2008 Країна: США Жанр: Пригоди, Мелодрама
Уже вісім років Бен Фіннеган намагається знайти затонулий іспанський галеон "Аурелія" з золотом. Але як тільки в його руках опинилася перша зачіпка – осколок тарілки з символікою капітана того самого судна – все пішло шкереберть. Спонсор, втративши терпіння, відмовився від фінансування пошукової операції, а дружина вирішила розлучитися. Щоб продовжити справу свого життя, Бену потрібно заручитися підтримкою колишньої дружини і знайти нового спонсора.
5. Любов на острові
Рік випуску: 2005 Країна: США Жанр: Мелодрама, Комедія
Молода дівчина Дженні працює на тропічному курорті і безнадійно мріє про рок-зірку Джейсона Мастресе – кращого чоловіка у світі. Її щастя безмежне, коли вона дізнається, що музикант приїхав на відпочинок саме на цей курорт. Ще більша вдача – це можливість опинитися з кумиром на безлюдному острові ... або створити ілюзію безлюдного острова, в яку повірить Джейсон.
6. Ласкаво просимо до раю!
Рік випуску: 2005 Країна: США Жанр: Бойовик, Пригоди
Історія про те, як четверо друзів під час дайвінгу знаходять затонулий літак, набитий мішечками з кокаїном. Незважаючи на здоровий глузд, компанія піддається спокусі і забирає знахідку.
7. Шість днів, сім ночей
Рік: 1998 Країна: США Жанр: Комедія, Пригоди
Історія в стилі робінзонади розгортається на безлюдному острові, де співробітниця гламурного журналу Робін і пілот Кевін опиняються після аварійної посадки літака. Літак вийшов з ладу, і тепер двом різним за віком та характером людям доведеться виживати і уживатися на острові, поки до них не прийде допомога.
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