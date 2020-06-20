Смерчі в Україні стають потужнішими: кліматолог пояснила, чому не працює прогноз
В останні роки смерчі в Україні стали потужнішими. Негативні наслідки екстремальних погодних явищ потрібно мінімізувати.
Для цього в країні необхідно створити мережу оперативного попередження з залученням місцевих синоптиків, розповіла в ефірі ObozTV кліматолог Світлана Бойченко.
"В Україні смерчі бувають. Найчастіше вони пов'язані з певними синоптичними умовами, а також з орографією місцевості, яка сприяє завихренню повітряних мас. Але проблема в тому, що заздалегідь передбачити їх прояви неможливо", – підкреслила вона.
Кліматолог уточнила, що прогнозування смерчу можливо тільки на етапі його формування в конкретній місцевості.
"Повинна існувати система оперативного попередження. На місцях синоптики можуть відслідковувати такі процеси і давати оперативні прогнози для того, щоб в крайньому випадку люди сховалися і хоча б частково зберегли своє майно. Основне – це попередження населення", - заявила вона.
Як писав OBOZREVATEL:
За останні три місяці в різних регіонах України було зафіксовано п'ять смерчів – в Дніпропетровській, Донецькій і Миколаївській областях.
4 червня величезний смерч пронісся над Херсонською областю.
13 червня у Макіївці (Донецька область) також помітили екстремальне погодне явище.