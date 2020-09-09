Політичні маніпуляції на екотематиці відвертають увагу від реальних проблем, – експерт

Передвиборчі маніпуляції політиків на тему екології відвертають увагу від реальної проблематики захисту навколишнього середовища. Вони є загрозою для економічного розвитку країни. Про це на пресконференції в УНІАН заявила президентка Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

"Ми бачимо, як багато зараз з'явилося експертів, які одягли "зелений" камуфляж і пропонують дуже швидкі рішення наболілих роками проблем. Хотілося б сказати, що, на жаль, легких рішень у сфері охорони довкілля немає. Це має бути постійна і системна робота для збереження якості майбутнього життя", – вважає Циганок.

За її словами, однією з основних маніпуляцій можна вважати думку про те, що екологи виступають проти розвитку суспільства та цивілізації. Це не так, оскільки справжні екологи, а не псевдоактивісти, зацікавлені в сталому розвитку економіки і держави загалом, за принципами природоохоронних технологій. Циганок зазначила, що Міжнародний фонд дикої природи (World Wildlife Fund) не раз акцентував на тому, що Україна катастрофічно втрачає біологічне різноманіття. Але поки тема залишається поза увагою громадськості. Чиновники безкарно полюють у заповідних карпатських лісах на диких тварин.

"Знущально десятиліттями звучать заяви чиновників про штрафи окремих суб'єктів господарювання. Водночас цей же чиновник сідає у свій багатолітровий джип, їде в Карпати і знищує ведмедя", – зазначила глава Професійної асоціації екологів.

Циганок додала, що в Україні досі немає стандартів якості довкілля, що грає на руку політикам.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що керівник програми Організації Об'єднаних Націй із промислового розвитку UNIDO в Україні Ігор Кирильчук зазначив, що передвиборчі маніпуляції на тему захисту довкілля не дають змоги Україні ефективно використовувати міжнародну фінансову допомогу, спрямовану на розвиток екологічно дружніх технологій.

Провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, кандидат технічних наук, голова комітету Професійної асоціації екологів України Олександр Дячук уважає, що екологічна тематика без якісних наукових досліджень дає політикам можливості для маніпуляцій.