Через будівництво безлічі гідроспоруд, зокрема Канівської ГЕС, річка Дніпро перетворилася на "фрагментований водний ресурс".

Таку думку в ефірі ObozTV висловила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. "Річка Дніпро, яка була нашою найбільшою артерією, втратила своє значення як річки. Це фрагментований водний ресурс, перегороджений дамбами, гідроспорудами, ГЕС", – заявила вона.

У цьому контексті екологиня наголосила, що будівництво гідроспоруд в Україні з самого початку було ризикованим і з точки зору безпеки не мало жодної перспективи.

"Ми маємо великі проблеми з річками України. Вони втрачають течію, відбувається замулення, зміна гідрологічного режиму, це призводить до погіршення якості води. Ми втрачаємо річки через ці гідроспоруди", – сказала Тимочко.

Вона додала, що будівництво Канівської гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС) на річці Дніпро в десять разів збільшить ризики, які існують на сьогодні.

Дніпро більше не річка: екологиня зробила заяву

Як писав OBOZREVATEL, вчені Національної екологічної ради України побоюються, що через утворення пустот у конструкції Канівської ГЕС вона може зруйнуватися і затопити значну частину Черкаської області. Якщо це трапиться, дамби, що перебувають нижче за течією, включно з ДніпроГЕС, також почнуть руйнуватися за принципом доміно.