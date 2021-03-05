Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 5 березня
Якщо у вас немає грошей на лікарів, просто відвідайте міжнародний аеропорт. Вам безкоштовно зроблять рентген, оглянуть груди, а якщо скажете слово "наркотики", ще колоноскопію отримаєте.
Веселі анекдоти, приколи і меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 5 березня.
Анекдоти дня
Батько шле синові телеграму:
– Як пройшов іспит?
– Іспит пройшов блискуче, професор у захваті. Просить повторити восени.
***
Одній сім'ї подарували папугу, який до цього жив у будинку розпусти. До кімнати входить донька господарів. Папуга:
– О, нові дівчата.
Потім зайшла мати.
– О, і мамка нова, – каже папуга.
Останнім заходить батько.
– Зате клієнти ті самі, привіт, Саньок.
***
– Будь другом, порадь мені, з ким одружитися – на багатій 40-річній вдові або молодій бідній дівчині, яку я кохаю?
– Звичайно, на дівчині, адже кохання – головне в світі. До речі, а де живе та вдова?
***
До лікаря приходить бабуся.
– Лікарю, в мене задишка.
Лікар оглянув її і, не знайшовши ознак задишки, запитує:
– А коли у вас задишка буває?
– Коли я маршрутку наздоганяю.
***
Одна дівчина чекала-чекала принца на білому коні, а прийшов листоноша і приніс їй пенсію.
***
Вовочка приносить з садочка машинку. Батьки запитують:
– Вовочка, звідки у тебе ця машинка?
– Це ми з Андрійком помінялися.
– Він дав тобі машинку, а ти йому що?
– По шиї.
***
Одеса, на Привозі:
– Скажіть, чим ви годуєте своїх курей?
– А навіщо це вам?
– Як це навіщо? Може, я теж хочу так схуднути!
***
Ось що значить подруга. Вчора після вечірки дотягли мене на п'ятий поверх додому і передала чоловікові! Хоча я живу на першому і незаміжня.
***
У квартирі пожежа. Чоловік:
– Що будемо виносити в першу чергу?
Приглушений голос із шафи:
– Шафу, будь ласка.
***
– Поганий політик – той, який бреше, а йому не вірять. Хороший – який бреше і йому вірять.
– А якщо не бреше?
– Тоді який же це політик?
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Білла Гейтса Дженніфер отримала вакцину від COVID-19 і пожартувала, що разом з нею їй вживили чіп від її батька.