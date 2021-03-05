Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 5 березня

Якщо у вас немає грошей на лікарів, просто відвідайте міжнародний аеропорт. Вам безкоштовно зроблять рентген, оглянуть груди, а якщо скажете слово "наркотики", ще колоноскопію отримаєте.

Веселі анекдоти, приколи і меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 5 березня.

Анекдоти дня

Батько шле синові телеграму:

– Як пройшов іспит?

– Іспит пройшов блискуче, професор у захваті. Просить повторити восени.

***

Мем про серіали "Український гумор" / Telegram

Одній сім'ї подарували папугу, який до цього жив у будинку розпусти. До кімнати входить донька господарів. Папуга:

– О, нові дівчата.

Потім зайшла мати.

– О, і мамка нова, – каже папуга.

Останнім заходить батько.

– Зате клієнти ті самі, привіт, Саньок.

***

Мем про алкоголь pikabu.ru

– Будь другом, порадь мені, з ким одружитися – на багатій 40-річній вдові або молодій бідній дівчині, яку я кохаю?

– Звичайно, на дівчині, адже кохання – головне в світі. До речі, а де живе та вдова?

***

До лікаря приходить бабуся.

– Лікарю, в мене задишка.

Лікар оглянув її і, не знайшовши ознак задишки, запитує:

– А коли у вас задишка буває?

– Коли я маршрутку наздоганяю.

***

Мем про охоронців pikabu.ru

Одна дівчина чекала-чекала принца на білому коні, а прийшов листоноша і приніс їй пенсію.

***

Вовочка приносить з садочка машинку. Батьки запитують:

– Вовочка, звідки у тебе ця машинка?

– Це ми з Андрійком помінялися.

– Він дав тобі машинку, а ти йому що?

– По шиї.

***

Мем про мозок pikabu.ru

Одеса, на Привозі:

– Скажіть, чим ви годуєте своїх курей?

– А навіщо це вам?

– Як це навіщо? Може, я теж хочу так схуднути!

***

Ось що значить подруга. Вчора після вечірки дотягли мене на п'ятий поверх додому і передала чоловікові! Хоча я живу на першому і незаміжня.

***

Мем про котів pikabu.ru

У квартирі пожежа. Чоловік:

– Що будемо виносити в першу чергу?

Приглушений голос із шафи:

– Шафу, будь ласка.

***

– Поганий політик – той, який бреше, а йому не вірять. Хороший – який бреше і йому вірять.

– А якщо не бреше?

– Тоді який же це політик?

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Білла Гейтса Дженніфер отримала вакцину від COVID-19 і пожартувала, що разом з нею їй вживили чіп від її батька.