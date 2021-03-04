Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 4 березня
Народна прикмета: справжня математика починається тоді, коли до зарплати залишається ще цілий тиждень, а грошей у кишені – рівно на три дні.
Актуальні приколи, меми та анекдоти – далі в добірці OBOZREVATEL.Анекдоти дня
– Знаєш, Сарочко, якби ти мене дійсно кохала, то вийшла б заміж за когось іншого.
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Приходить хакер у гості до піаніста, а той йому показує нове піаніно. Хакер оцінююче дивиться й каже:
– Клавіатура – так собі, але те, що Shift ногами натискати треба, – це круто.
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У темному провулку грабіжник зупиняє єврея:
– Діставай гроші й навіть не думай кричати.
– Я нічого не маю проти того, щоб бути пограбованим, але в мене при собі немає грошей. Давайте, я вам буду винним?
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– Кохана, мені так важко знайти потрібні слова.
– Нічого, головне – знайти потрібні суми.
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Син грає на скрипці, щеня підвиває. Заходить батько:
– Ти можеш грати те, що Рекс не знає?
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Пpограміст сидить за комп'ютером. Дружина приносить йому каву. Той мовчки беpет чашкy, пробує, повертається до дружини й каже:
– Я не п'ю без цукру.
– Знаю, коханий, але мені так хотілося почути твій голос.
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– Сарочко, ви-таки всьоме повернулися до свого Зями. Навіщо?
– Ну що я можу поробити? Щойно я його кидаю, у нього одразу ж з'являються гроші.
***
П'яний ДАІшник зупиняє п'яного водія:
– Чуєш, а чому вас двоє за кермом сидить?
– І тому треба всю машину оточувати?
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Дружина каже чоловікові:
– Ти знову лежиш на дивані.
– Зате ти завжди знаєш, де мене можна знайти.
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Чоловік загубив у крамниці дружину. Бачить гарну дівчину, підходить і каже:
– Поговоріть зі мною, будь ласка.
– Тобто?
– Тоді моя дружина одразу знайдеться.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, телезірка Кім Кардашьян, яка заснула в кріслі стиліста, стала мемом. Відповідний знімок зібрав 170 тисяч лайків і понад тисячу коментарів за добу.