Анекдоти дня: найсмішніші приколи і жарти за 17 грудня
Анекдот дня: якщо в п'ятницю заборонити продавати алкоголь, вона буде наступати вже в четвер.
Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав найсмішніші приколи за 17 грудня.
Анекдоти дня
Не люблю гостей. Гору посуду треба мити. Безлад навколо. І це вони ще навіть не прийшли.
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У крамниці:
– У вас не знайдеться добрих цукерок для лікаря?
– Вам віддячити або помститися?
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Витончене слово "корупція" придумали для того, щоб не ображати почуття політиків, називаючи їх злодіями.
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Учень приходить до рабина:
– Ребе, я хочу жити вічно, що робити?
– Одружися.
– І що, тоді я буду жити вічно?
– Ні, бажання пропаде.
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Скупий платить двічі! Піду працювати до скупого!
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Чоловік каже дружині:
– Справжній чоловік повинен хоч раз на тиждень не ночувати вдома.
Дружина не розгубилася:
– Щоб іншому справжньому чоловікові було де переночувати.
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Тільки сплативши комунальні послуги, починаєш розуміти, у якій шикарній квартирі ти живеш.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у супермаркеті Херсона хлопець у трусах, шапочці й окулярах влаштував "заплив" в акваріумі для риб. Інцидент потрапив на камеру.