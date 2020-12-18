Анекдоти дня: найсмішніші приколи і жарти за 18 грудня

Як кажуть у народі, жити треба так, ніби кожен день – п'ятниця.

OBOZREVATEL публікує смішні анекдоти та приколи за 18 грудня, щоб підняти настрій своїм читачам в останній день робочого тижня.

Анекдоти дня

– Моню, ви що, захворіли?

– Ні, я здоровий.

– А чого їсте таблетки?

– Термін придатності закінчується.

***

– Мамо, мамо! Ялинка горить!

– Синку, не горить, а сяє.

– Мамо, мамо! Штори сяють!

***

Прикол про п'ятницю sobkor.net

Мати каже синові:

– Ти знаєш, скільки людей помирає від алкоголю?

– А ти знаєш, скільки через нього народжується?

***

Нарешті тимчасові труднощі закінчилися – і настали важкі часи.

***

Абрам пішов уночі в туалет. У темряві спіткнувся об мішок з борошном, вдарився об коробку з крупами, натрапив на мішок з картоплею, потім на ящик з консервами. Падає:

– Та щоб тебе! І коли вже цей голод закінчиться?

***

Жарт про маски bugaga.ru

Виносив сміття – сусіди вирішили, що я переїжджаю!

***

На футбольному матчі запитують хлопчика:

– Де ти взяв гроші на такий дорогий квиток?

– Тато купив.

– А де він сам?

– Вдома, шукає квиток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в Миколаєві оголений "спайдермен" по дроту переліз з однієї багатоповерхівки до іншої. Інцидент потрапив на камеру, при цьому в мережі зазначили, що таким незвичайним способом чоловік переміщається не перший раз.