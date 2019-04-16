Запаси якої їжі допоможуть пережити кінець світу

Щодня ми отримуємо нові звістки про те, що скоро кінець світу. А раптом настане? Хтось при цьому спробує врятуватися, сховавшись під землею. І якщо там доведеться сидіти довго, потрібно ж запастися їжею.

OBOZREVATEL.Smak склав список продуктів, які можна взяти з собою під землю і які будуть зберігатися довго, навіть при відсутності електроенергії.

Мед

Це один з не багатьох продуктів термін придатності якого може тривати дуже довго. Все через цукор, який входить до складу меду. Саме він ускладнює вплив бактерій або мікроорганізмів на мед. Зазвичай під закінченням терміну придатності багато людей розуміють процес кристалізації меду. Але це не робить його неїстівним, досить нагріти мед й кристали повернуться до свого попереднього стану.

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Сирий рис

Термін придатності сирого рису може тривати до 30 років. Згідно з джерелами в Міністерстві сільського господарства та Управлінні з контролю за продуктами та ліками США, звичайний білий рис прослужить до п'яти років, сирий білий рис в безкисневій тарі – від 25 до 30 років.

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Арахісове масло

Арахісове масло не потребує охолодження або заморожування, воно й без того може зберігатися тривалий час. Без вологи арахісове масло може зберігатися не менше трьох-п'яти років. Приблизно через 9-12 місяців після покупки, якщо зберігається неналежним чином, смак та аромат арахісового масла можуть стати менш апетитними. Але в їжу його вживати можна, особливо в екстрених випадках.

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Алкоголь

Не відкриті чисті пляшки міцних напоїв, таких як горілка, віскі та ром, можна пити вічно, якщо вони правильно зберігаються та закриваються. Але слід бути уважними з напоями, в які додаються ароматизатори та лікери, які містять молочні продукти й вершки. Також важливо не нагрівати пляшки та не тримати під прямими сонячними променями.

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Сушена квасоля

Сушені боби, сочевиця та квасоля можуть зберігатися нескінченно довго, а консервовані боби можуть зберігатися роками в прохолодному місці. Дослідники з Університету штату Юта, що займаються зберіганням продуктів харчування стверджують, що при правильній упаковці та зберіганні продукту, він може послужити до 30 років та використовуватиметься в надзвичайних випадках.

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Сушене м'ясо

Навіть повністю обезводнене м'ясо містить необхідну кількість білка. Використання дегідратора замість духовки, вакуумна герметизація та заморозка м'яса можуть продовжити термін його придатності. Таке м'ясо може зберігатися протягом року.

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