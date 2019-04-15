Які салати приготувати на Великдень 2019: швидко та смачно

Ви напевно вже думали про те, що ж будете готувати на Великдень. Серед головних страв звичайно ж будуть – салати. Ми вирішили полегшити вам завдання з пошуком рецептів та склали список найсмачніших і швидких салатів з яйцями:

Салат з яйцем та редискою

Відмінний весняний варіант – освіжаючий, простий і дуже смачний салат.

Інгредієнти:

1. Редиска – 300 г.

2. Яйця – 4 шт.

3. Зелена цибуля – за смаком

4. Сіль – за смаком

5. Майонез – за смаком

6. Сметана – за смаком

7. Петрушка – за смаком

Помийте редиску, обріжте кінчики та наріжте тонкими кружечками, покладіть в глибоку миску. Зваріть, а потім охолодіть яйця. Наріжте кубиками та покладіть в миску. Помийте, обсушіть та подрібніть зелену цибулю, додайте її за смаком. До вже подрібнених інгредієнтів додайте майонез та сметану. Приправте дрібкою солі – за смаком.

Салат з яйцем та черемшею

Ароматна черемша в поєднанні з зеленню та яйцями – фантастичний смак і користь.

Інгредієнти:

1. Яйця – 4 шт.

2. Черемша – 50 г.

3. Зелена цибуля – 1/3 пучка

4. Сметана – 2 ст. ложки

5. Рослинна олія – 1 ст. ложка

6. Сіль – за смаком

Зваріть яйця, охолодіть, очистіть від шкаралупи та наріжте кубиками. Відправте подрібнені яйця в глибоку тарілку. Вимийте, просушіть та подрібніть зелену цибулю, відправте в тарілку до яєць. Помийте та обсушіть черемшу, наріжте її дрібними шматочками, відправте до інших інгредієнтів. Посоліть суміш з інгредієнтів, солі додавайте по мінімуму, щоб не зіпсувати корисні якості салату. Додайте рослинную олію та заправте сметаною. Викладіть салат в красиву тарілку та подавайте до столу.

Салат з перепелиними яйцями та куркою

Насичений вітамінами, яскравий і соковитий салат.

Інгредієнти:

1. Яйця перепелині – 10 шт.

2. Помідори чері – 150 г.

3. Свіжі огірки – 1 шт.

4. Куряче філе – 200 г.

5. Цибуля – 1 шт.

6. Болгарський перець – 0,5 шт.

7. Петрушка – за смаком

8. Сіль – за смаком

9. Перець чорний мелений

Почистіть цибулю, наріжте її півкільцями і відправте в невелику тарілку. Потім, необхідно замаринувати цибулю, залийте її окропом та додайте маленьку щіпку солі, чайну ложку цукру та одну столову ложку оцту. Залиште цибулю маринуватися. Вимийте та очистіть від насіння болгарський перець, наріжте його тоненькими смужками. Далі помийте та очистіть від шкірки огірок, поріжте його на соломку. Помідори чері помийте, обсушіть і розріжте на дві половинки. Потім, відваріть куряче філе й охолодіть, наріжте на тонкі смужки. Помийте, обсушіть та подрібніть петрушку. Варіть перепелині яйця приблизно 4 хвилини після кипіння. Охолодіть та очистіть їх від шкаралупи, розріжте ножем навпіл. Всі інгредієнти (крім перепелиних яєць) помістіть в глибоку тарілку, посоліть, поперчіть і заправте майонезом. Ретельно все перемішайте. Викладіть салат на тарілку для подачі, зверху покладіть половинки яєць.

Салат з яйцями і баклажанами

Любителям баклажанів такий салат однозначно припаде до смаку.

Інгредієнти:

1. Баклажан – 3 шт.

2. Яйця – 5 шт.

3. Цибуля– 1 шт.

4. Петрушка – за смаком.

5. Сіль – за смаком.

Спочатку необхідно почистити баклажани. Після цього наріжте їх у вигляді соломки. Нагрійте сковороду з рослинною олією. Відправте сюди нарізані баклажани, підсмажте їх на середньому вогні кілька хвилин. Поки баклажани будуть смажитися ви можете почистити цибулю й нарізати її тонкими півкільцями. Щоб прибрати гіркоту з цибулі залийте її окропом в невеликій тарілці і через кілька хвилин злийте всю рідину. Далі знову залийте окропом та додайте столову ложку цукру і дві столові ложки яблучного оцту (можна використовувати одну столову ложку звичайного оцту). Залиште цибулю маринуватися протягом 15 хвилин. Смажені баклажани викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Відваріть яйця, наріжте соломкою або кубиками. Потім помийте й обсушіть петрушку, подрібніть її ножем (можна замінити на кінзу). У глибокій мисці змішайте всі інгредієнти, додайте сіль і перець, заправте майонезом.

Салат з яйцями та сардинами

Легкий і поживний салат, підійде для будь-якого приводу.

Інгредієнти:

1. Сардини в олії (консерви) – 1 банка

2. Яйця – 5 шт.

3. Майонез – за смаком

4. Сіль – за смаком

Приготуйте всі інгредієнти: відваріть яйця, відкрийте рибну консерву і злийте з неї всю рідину, приготуйте необхідну кількість майонезу. Зварені й охолоджені яйця наріжте кубиками середнього розміру. Висипте яйця в глибоку тарілку. Потім, в окремій тарілці подрібніть сардини будь-яким зручним способом. Рибну масу відправте до яєць та перемішайте. Додайте спеції за смаком і заправте салат майонезом.

Більше рецептів салатів на нашому сайті.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!