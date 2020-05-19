Яка кількість солі не шкодить організму: озвучено головні рекомендації

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вживати не більше 5 г (1 ч. л.) солі на день. Однак більшість людей перевищує цю кількість, споживаючи в середньому 9-12 г.

OBOZREVATEL разом з womenshealthsa.co.za пропонує ознайомитися з причинами високого споживання солі, а також рекомендаціями щодо її зменшення.

Чому ми споживаємо так багато солі?

"Велика частина цієї солі не додається під час приготування їжі або навіть за столом, а ховається в готових і оброблених продуктах, легко перевищуючи допустиму межу", – заявляє Габріель Екстін, дієтолог і фізіолог Асоціації дієтологів в Південній Африці (ADSA).

Частково проблема полягає в тому, що оцінити рівень споживання нелегко, а підрахувати практично неможливо. Люди навіть не підозрюють, що їдять занадто багато солі, так як продукти можуть не мати занадто солоного смаку.

Як занадто солона їжа впливає на організм

Високе споживання солі порушує регуляцію солі та води в організмі, а з часом викликає високий кров'яний тиск, який може призвести до хвороб серця, інсультів і захворювань нирок. Навіть якщо зараз ви добре почуваєтеся, високе споживання солі обов'язково викличе підвищення артеріального тиску з віком.

Здорові альтернативи

Трави і спеції – секрет вашого здоров'я. Крім смаку, вони містять вітаміни, мінерали та антиоксиданти, необхідні для імунної системи. Однак, перш ніж додавати якусь траву або спецію в їжу, роздушіть невелику кількість на долоні та дайте їй нагрітися. Вдихніть аромат і спробуйте на смак. Це дасть краще уявлення про те, чи сподобається вона у страві.

Поради щодо використання трав в якості допоміжних засобів

Якщо ви використовуєте свіжі трави, додавайте їх в три рази більше, ніж сухих трав в рецепті

Проваріть цілі спеції, такі як перець, палички кориці або гвоздику протягом однієї години, щоб отримати смак

Для гарячої їжі додавайте спеції або трави в кінці, щоб зберегти аромат. Для холодних страв, таких як салати або приправи, додавайте спочатку, щоб аромат посилився

Свіжий лимон, кріп, імбир і часник прекрасно підходять для всіх видів рибних страв

Розмарин, лавровий лист і цибуля поліпшать натуральний смак курки або стейка

М'ята і баранина дуже добре поєднуються разом

Замініть готові маринади з сіллю на цитрусовий сік і оливкову олію

Використовуйте корицю для випічки

Овочі ідеально підходять для експериментів з такими спеціями, як кмин, перець, мелений перець чилі та цибулевий порошок. Карі також може додати особливий аромат до будь-якої овочевої страви

Замінники солі

Замінники солі можна купити в продуктових магазинах. Вони зроблені з калію або магнію замість натрію. Однак слід зазначити, що існують медичні протипоказання до замінників солі (особливо з калієм), тому краще проконсультуватися з лікарем і переконатися, що це для вас безпечно.

Вплив дефіциту солі на організм

Сіль відіграє важливу роль в підтримці рівня гідратації організму, роботі нервової та серцево-судинної системи, електролітного балансу і кров'яного тиску. Крім того, вона контролює смак і запах, а також сприяє скороченню м'язів. Занадто мала кількість солі може призвести до такого стану, як гіпонатріємія. Симптоми можуть включати нудоту і блювоту, зниження апетиту, головний біль, втому і м'язові спазми. Згодом гіпонатріємія може призвести до погіршення роботи мозку і навіть смерті.

До групи ризику входять люди, які:

- сильно пітніють (наприклад, спортсмени)

- приймають ліки, які впливають на баланс натрію та рідини

- мають захворювання нирок або печінки

Однак варто зазначити, що людське тіло неймовірно ефективно утримує сіль. В результаті потрібно всього лише 1,5 г солі в день, а цю кількість легко отримати, з огляду на сучасне харчування.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, як зменшити ризик серцевих захворювань, вживаючи мигдаль

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!