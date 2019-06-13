Як вибрати і пити рожеве вино: правда про ціни, смак і походження

Є дев'ять поширених міфів про рожеве вино, які заважають людям гідно оцінити його (хоча воно підходить практично до будь-якої страви, включаючи стейк з телятини).

Про це написала Ніна Каплан для The Guardian.

Перш за все, потрібно знати, що рожеве вино не обов'язково є продуктом змішування білого і червоного вина, так робили в стародавні часи, але зараз є два способи, якими роблять саме рожеве вино: віджиманням червоного винограду або за допомогою мацерації.

Цей напій було поширено ще в стародавній Греції і Римі, але тоді це дійсно був продукт змішування (пити чисте, нерозбавлене вино вважалося варварством).

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Тепер же процес виробництва змінився, тому ціни на рожеве вино варіюються, і воно може бути як дуже дешевим, або ж досить дорогим, - в цілому, як і білі та червоні вина.

Раніше добре рожеве вино робили тільки в Провансі на півдні Франції, але зараз його виробляють практично по всьому світу від Південної Африки до Австралії, тому в цілому не потрібно орієнтуватися на країну-виробника. Хоча, справедливо буде визнати, що кращі сорти роблять, як правило, саме у Франції.

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Деякі вважають, що колір гарного рожевого вина повинен коливатися в гамі від абрикосового до лососевого, але колір не є показником якості. Більш того, деякі винороби користуються цим помилкою, продаючи підфарбовану алкогольну воду.

Поширена думка, що все рожеве вино повинно бути солодким, але це теж не так. Кращим рожевим вином вважається сухе і ароматне Las Fincas Rosado від Chivite.

Також багато хто впевнений, що рожеве вино, - напій тільки для аперитивів, який п'ють тільки жінки і лише влітку. Але і це в корені не вірно, оскільки рожеве вино не перебиває смак їжі, його можна пити практично з будь-якими стравами, в числі іншого воно поєднується і з зимовим меню.

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Обмеження ж вживання алкогольних напоїв за статевою ознакою, - сумнівна практика, оскільки хороше рожеве вино принесе задоволення всім повнолітнім без винятку, у кого є смакові рецептори.

Рожеве вино найкраще подавати в відрі з льодом, охолодивши його до 8-12 градусів, не збовтуючи, розливати в келихи, наповнюючи їх до половини. Пити потрібно, смакуючи, роблячи невеликі глотки, щоб відчути смак.

Як уже згадувалося, рожеве вино поєднується з будь-якими стравами, але найкраще його подавати до білого і червоного м'яса, риби, фруктів.

Якщо ж з якихось причин вживання вина неприпустимо, то раніше OBOZREVATEL.Smak писав, чим можна замінити вино при приготуванні пікантних соусів.

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