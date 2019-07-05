Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/Кулінарні новини

Як вдома легко і швидко приготувати смачний пломбір

10.9тЧитати матеріал російською

Морозиво є одним з найсмачніших і бажаних десертів в спекотну погоду, до того ж приготувати його можна навіть в домашніх умовах.

Так, ведучий програми "Сніданок на 1 + 1" Руслан Сенічкін на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вирішив поділитися рецептом приготування пломбіру вдома всього за 10 хвилин.

Як вдома легко і швидко приготувати смачний пломбір

Як зазначає журналіст, для цього знадобиться 200 мл. 33% вершків, 200 мл. 3,2% молока, 2 ст.л цукру, 100 г. солі, 1 кг. льоду і один стручок ванілі.

За словами Сенічкіна, десерт він готує в двох пакетах-слайдерах різного розміру – вони дуже зручні у використанні і забезпечують хорошу герметичність, тому що морозиво не повинно витекти і увібрати в себе будь-які сторонні запахи.

Згідно з його рецептом, в меншому пакеті потрібно змішати холодні жирні вершки з холодним молоком, потім додати цукор виходячи зі смакових переваг. Для аромату можна вибрати насіння стручка ванілі, однак це справа смаку.

Далі потрібно максимально звільнити пакет від повітря і загерметизувати його спеціальним замком, після чого слід перемішати всі інгредієнти.

У великому пакеті потрібно заздалегідь підготувати лід, який треба посолити 100 г солі, щоб зупинити його розмороження і прискорити процес заморозки самого морозива. Після цього в пакет з льодом поміщається пакет з молочною сумішшю, треба попередньо випустити з пакету повітря. Все це потрібно ретельно потрусити, щоб лід обернув пакетик з морозивом.

Відправляємо десерт до морозилки і чекаємо 8 хвилин до повної заморозки.

За готовності кладемо морозиво в посудину і прикрашаємо на свій смак.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL. Smak поділився з вами власним рецептом приготування морозива.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані