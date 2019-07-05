Як вдома легко і швидко приготувати смачний пломбір

Морозиво є одним з найсмачніших і бажаних десертів в спекотну погоду, до того ж приготувати його можна навіть в домашніх умовах.

Так, ведучий програми "Сніданок на 1 + 1" Руслан Сенічкін на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вирішив поділитися рецептом приготування пломбіру вдома всього за 10 хвилин.

Як зазначає журналіст, для цього знадобиться 200 мл. 33% вершків, 200 мл. 3,2% молока, 2 ст.л цукру, 100 г. солі, 1 кг. льоду і один стручок ванілі.

За словами Сенічкіна, десерт він готує в двох пакетах-слайдерах різного розміру – вони дуже зручні у використанні і забезпечують хорошу герметичність, тому що морозиво не повинно витекти і увібрати в себе будь-які сторонні запахи.

Згідно з його рецептом, в меншому пакеті потрібно змішати холодні жирні вершки з холодним молоком, потім додати цукор виходячи зі смакових переваг. Для аромату можна вибрати насіння стручка ванілі, однак це справа смаку.

Далі потрібно максимально звільнити пакет від повітря і загерметизувати його спеціальним замком, після чого слід перемішати всі інгредієнти.

У великому пакеті потрібно заздалегідь підготувати лід, який треба посолити 100 г солі, щоб зупинити його розмороження і прискорити процес заморозки самого морозива. Після цього в пакет з льодом поміщається пакет з молочною сумішшю, треба попередньо випустити з пакету повітря. Все це потрібно ретельно потрусити, щоб лід обернув пакетик з морозивом.

Відправляємо десерт до морозилки і чекаємо 8 хвилин до повної заморозки.

За готовності кладемо морозиво в посудину і прикрашаємо на свій смак.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL. Smak поділився з вами власним рецептом приготування морозива.

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