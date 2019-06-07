Як приготувати найсмачнішу піцу: рецепти і поради досвідченого кулінара

Є кілька секретів, які потрібно знати, щоб вийшла дійсно смачна піца.

Про це відомий кулінарний оглядач Боб Гранліс розповів у відповідь на запитання одного з читачів The Guardian.

Ключ до успіху приготування, перш за все, полягає в хорошому тесті для піци, саме з ним зазвичай пов'язані проблеми під час готування.

Боб Гранліс стверджує, що головне, - дати йому достатньо часу настоятися, оскільки потрібно хоча б чотири години (але краще ще довше), тоді дріжджі встигнуть дати йому ідеальну консистенцію.

Найбільш податливе, м'яке і еластичне тісто для піци, яке відразу ж роздувається при зануренні в гарячу духовку, має постояти і зовсім близько доби.

Крім того, на думку Гранліса, краще змішувати тісто вручну, відмовившись від пристосувань на зразок хлібопічки, оскільки вони можуть перетягнути тісто.

Під час замісу оптимально використовувати якомога менше дріжджів, - час компенсує це. При цьому, для приготування піци не підходить борошно з високим вмістом білка.

Також важлива температура, при якій воно буде настоюватися. Оптимально залишати тісто при 20-21 градусі Цельсія, накривши чистим рушником або тканиною (не плівкою, на ній утворюється конденсат).

Знаючи ці нюанси приготування піци, можна скористатися одним із простих покрокових рецептів на OBOZREVATEL.Smak. Дивіться, як просто і швидко може бути приготовлена:

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