Як приготувати найсмачніший лаймовий пиріг за 27 хвилин

Чи існує найсмачніший пиріг в світі? Коли ви спробуєте цей пиріг з лаймом, то зрозумієте, що так!
Десерти бувають різні, і у кожного смаколика знайдуться свої шанувальники, але в цей пиріг закохуються з першого шматочка абсолютно все без винятку.
Крім того, цей десерт недорогий і легкий в приготуванні. Витративши менше півгодини часу, в результаті несподівано виходить справжній шедевр.
Інгредієнти
Для основи:
- 1 стакан крихти солодкого пісочного печива, можна імбирного
- 100 грамів розтопленого вершкового масла
Читайте також: Рецепт смачного Чзкейка
Для лаймової начинки:
- 1 банка згущеного молока
- 1/2 склянки сметани
- 2-3 лайма
- 1 яйце
- ванілін
Приготування
Подрібнити печиво в крихту, ретельно змішати з розтопленим вершковим маслом і утрамбувати в форму, зробивши невеликий бортик. Відправити в розігріту до 170 градусів духовку на 7 хвилин.
Тим часом за допомогою терки підготувати цедру лайма, потім вичавити сік.
Для начинки збити яйце, згущене молоко, сметану, сік лайма і половину цедри. Вилити суміш в підготовлену основу і запікати ще 20 хвилин.
Остудити і відправити десерт в холодильник на кілька годин.
Перед подачею посипати пиріг цедрою лайма і за бажанням прикрасити збитими вершками.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся