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Як приготувати найсмачніший лаймовий пиріг за 27 хвилин

1.4тЧитати матеріал російською

Чи існує найсмачніший пиріг в світі? Коли ви спробуєте цей пиріг з лаймом, то зрозумієте, що так!

Десерти бувають різні, і у кожного смаколика знайдуться свої шанувальники, але в цей пиріг закохуються з першого шматочка абсолютно все без винятку.

Як приготувати найсмачніший лаймовий пиріг за 27 хвилин

Крім того, цей десерт недорогий і легкий в приготуванні. Витративши менше півгодини часу, в результаті несподівано виходить справжній шедевр.

Інгредієнти

Для основи:

- 1 стакан крихти солодкого пісочного печива, можна імбирного

- 100 грамів розтопленого вершкового масла

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Для лаймової начинки:

- 1 банка згущеного молока

- 1/2 склянки сметани

- 2-3 лайма

- 1 яйце

- ванілін

Приготування

Подрібнити печиво в крихту, ретельно змішати з розтопленим вершковим маслом і утрамбувати в форму, зробивши невеликий бортик. Відправити в розігріту до 170 градусів духовку на 7 хвилин.

Тим часом за допомогою терки підготувати цедру лайма, потім вичавити сік.

Для начинки збити яйце, згущене молоко, сметану, сік лайма і половину цедри. Вилити суміш в підготовлену основу і запікати ще 20 хвилин.

Остудити і відправити десерт в холодильник на кілька годин.

Перед подачею посипати пиріг цедрою лайма і за бажанням прикрасити збитими вершками.

Як приготувати найсмачніший лаймовий пиріг за 27 хвилин

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Иванова Зоя
Иванова Зоя
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