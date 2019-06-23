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Як приготувати ідеальну каву Глясе

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Прекрасний напій для спекотних лытніх днів - глясе - це холодна кава з морозивом.

Назва популярного напою походить від французького слова glacé, яке у перекладі означає заморожений або крижаний.

Вважається, що рецепт глясе народився в Австрії: в кінці XIX або на початку XX століття. Сталося так, що в одній зі столичних кав'ярень закінчилися вершки, і відвідувачеві подали каву по-віденськи з морозивом. Напій настільки сподобався гостю, що з тих пір він замовляв лише таку каву. Як би там не було, але в XX столітті, коли технології дозволили здешевити виготовлення морозива, кава глясе буквально завоювала весь світ.

Глясе

Глясе

Основа напою

Основа глясе – чорна кава, приготована к кавоварці, турці, френч-пресі, аеропресі або за допомогою пуровера.

Класичний рецепт глясе передбачає пропорцію один до трьох. Це означає, що на 1 частину морозива беруть 3 частини кави.

Порція глясе – зазвичай 150–200 грамів. 100–150 мл еспресо – це занадто багато і може бути шкідливо для здоров'я, тому якщо в якості основи для глясе обраний еспресо, краще зварити 60 мл кави і розбавити водою до потрібного об'єму (в результаті вийде американо), пише coffeefan.

Морозиво надає напою вершкову м'якість, відтіняє гірчинку, але нівелює тонкі відтінки смаку і запаху моносортів арабіки або дорогих блендів.

Приготування глясе – прекрасний спосіб використання меленої кави, що зберігається в шафі більше 2 тижнів і трохи втратила аромат.

Для глясе підходять недорогі суміші арабіки з додаванням робусти. Тим, кому не подобається зайва гіркота, рекомендується варити основу для глясе з 100% арабіки.

Вода для глясе

Хоча в глясе домінує смак морозива, кави на водопровідній воді все ж заварювати не варто: хлор в ній значно погіршує смак напою. При покупці бутильованої води потрібно простежити, щоб мінералізація була в діапазоні 70 – 200 мг/л (оптимально – 150 мг/л).

Вибір морозива

Традиційна кава глясе подається з вершковим пломбіром. Оригінальний смак має глясе з шоколадним пломбіром або крем-брюле.

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