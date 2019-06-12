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Як приготувати дієтичні чіпси з квасолі за 10 хвилин: простий рецепт

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Домашні чіпси із зеленої квасолі - відмінний спосіб похрумтіти чимось смаженим і соленим, не вдаючись до жирних картопляних чіпсів.

Рецепт приготування цієї легкої страви опублікували на delish.

Відзначається, що за рецептом потрібно 450 грамів стручкової зеленої квасолі, столову ложку оливкової олії, половину чайної ложки часникового порошку, щіпку червоного перцю, сіль і чорний перець за смаком.

Як приготувати дієтичні чіпси з квасолі за 10 хвилин: простий рецепт

Духовку потрібно розігріти до 300 градусів.

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Тим часом потрібно квасолю змішати з маслом і всіма іншими інгредієнтами, викласти на велике деко, посолити і поперчити.

Як приготувати дієтичні чіпси з квасолі за 10 хвилин: простий рецепт

Запікати квасолю потрібно близько 1:20, але десь після години треба перевіряти її на випадок, якщо духовка гріє сильніше середньостатистичної.

Чіпси готові, як тільки квасоля стане хрусткою, після цього блюду треба охолонути хвилин 15 і можна подавати разом з будь-яким соусом до смаку.

Так, витративши безпосередньо близько 10 хвилин на приготування продуктів і сумарно півтори години на готування в цілому, можна отримати дві порції смачної дієтичної закуски.

Як приготувати дієтичні чіпси з квасолі за 10 хвилин: простий рецепт

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував топ-5 рецептів страв з молодої картоплі.

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Антонова Елена
Антонова Елена
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