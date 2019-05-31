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Як приготувати десерти з полуницею: швидкі і прості рецепти

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На початку літа полуниця є дуже поширеною ягодою, внаслідок чого рецепти смачних рецептів з нею як ніколи актуальні.

Анна Джонс розповіла, як приготувати смачне полуничне печиво і смажену полуницю, повідомляє The Guardian.

Відзначається, що для першого рецепта необхідно 320 грам борошна, 50 г і 2 столових ложки цукру з пудрою, 125 г замороженого вершкового масла, 2 великих яйця, 125 мл вершків, 1 чайна ложка розпушувача і дрібка морської солі, половину чайної ложки насіння фенхелю, 300 г полуниці, близько 200 мл лимонного соку, цедра одного лимона.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak рецепт пастили з полуниці.

Для тесту змішати борошно, сіль, розпушувач і цукор, натерти заморожене масло на тертці, розім'яти його пальцями. Окремо збити одне яйце, після чого змішати з сухими інгредієнтами, але не перемішувати, а розім'яти виделкою.

Робочу поверхню посипати борошном, розкачати тісто товщиною в три сантиметри, вирізати 10 дисків, які розкласти на папір для випічки на відстані в кілька сантиметрів один від одного (під час приготування вони будуть розтікатися).

Відокремити білок другого яйця, змастити їм коржики, посипати їх зверху цукровою пудрою, після чого залишити на півгодини в холодильнику.

Тим часом на сковороді потрібно обсмажити насіння фенхелю протягом хвилини, після чого порізати полуницю на половини або четвертини, змішати її з насінням, цукровою пудрою, лимонним соком і цедрою, залишити маринуватися на 10-15 хвилин.

Печиво випікати 10-15 хвилин при температурі в 240 градусів, після чого дати охолонути, розрізати кожне навпіл, щедро полити вершками і додати полуниці.

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Як приготувати десерти з полуницею: швидкі і прості рецепти

Для приготування смаженої полуниці потрібно півкіло безпосередньо ягід, 2-3 столових ложки цукрової пудри, 2 ст. л. оливкового масла, сік одного лимона і цедра, чайна ложка чорного перцю, 250 г грецького йогурту, 100 г халви, дрібка морської солі.

Духовку потрібно розігріти до 210 градусів, полуницю порізати навпіл, але залишити цілою і помістити в блюдо для запікання, після чого додати цукрову пудру, перець, олію, цедру і лимонний сік, перемішати і запекти в протягом 20 хвилин. Посередині процесу потрібно перевернути полуницю, але акуратно.

Після приготування на 4 тарілки потрібно викласти йогурт, за бажанням можна додати меду, після чого зверху викласти полуницю і соки, в яких вона запікалася, зверху розкришити халву і посипати перцем.

Як приготувати десерти з полуницею: швидкі і прості рецепти

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