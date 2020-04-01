Кілька ефективних способів полюбити овочі

Щоб ваші домашні полюбили їсти овочі, потрібно з розумом підійти до приготування страв і запропонувати їм компроміс.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла дієтолог-нутриціологОльга Набока.

Овочі у нас не люблять переважно дві категорії людей. Це діти, які надають перевагу солодкому, і чоловіки, які віддають перевагу м'ясу. І тих, і інших часом вкрай складно переконати з'їсти овочі. У цій ситуації багато хто вдається до хитрощів та лайфхаків.

Якщо ви хочете ввести в раціон овочі, просто підіть на компроміс і почніть комбінувати овочі з тими продуктами, які люблять у вас в родині.

Якщо у вас усі м'ясоїди, чому б не додати до овочевого салату м'ясо? Нехай це буде дієтичне м'ясо, наприклад, куряче філе, телятина, м'ясо кролика. Додавши продукт, який вони вже прийняли, ви так чи інакше змусите домашніх подивитися на овочі під іншим кутом.

Також потрібно враховувати, що овочі добре поєднуються з м'ясом. Але потрібно пам'ятати, що з м'ясом варто комбінувати тільки не крохмальні овочі. Наприклад, з м'ясом добре поєднується будь-яка капуста. Однак картопля, буряк, морква, гарбуз є крохмалистими овочами і вкрай погано поєднуються з м'ясом. Це чотири овоча з максимальним вмістом крохмалю, які не бажано комбінувати з м'ясом. Такі страви будуть просто важкими для нашого шлунка. Всі інші овочі добре поєднуються з будь-яким не жирним м'ясом.

Якщо ваші домашні люблять рибу - можна комбінувати овочі з рибою, наприклад, тушкувати рибу з овочами або готувати рибні салати.

Якщо ж вам хочеться саме крохмальних овочів, то до такої страви краще додати побільше спецій, наприклад, меленого перцю. Спеції прискорюють обмін речовин, збільшують вироблення жовчі, що дуже важливо для травної системи, прискорюють метаболізм і як результат мінімізують навантаження на організм. Також не забуваємо додавати до усіх овочевих страв побільше свіжої зелені.

І найголовніше - пам'ятаємо, що основний принцип дуже простий: ми не змушуємо їсти овочі, а пропонуємо компроміс, комбінуючи овочі з тими продуктами, які люблять у вашій родині".

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